Fue condenado por tentativa de femicidio y lo detuvieron horas después de salir de prisión
El hombre había recuperado la libertad tras cumplir una condena por tentativa de femicidio; la tobillera electrónica lo detectó cerca de la víctima.
Pocas horas después de recuperar la libertad tras cumplir una condena por tentativa de femicidio contra su ex novia, un hombre fue nuevamente detenido tras detectarse que se encontraba cerca del domicilio de la mujer, pese a que tenía una medida de restricción de acercamiento vigente. El acusado quedó otra vez bajo prisión preventiva por decisión judicial.
El hombre había recuperado la libertad con la condición expresa de no acercarse a su ex pareja. Días antes de quedar libre, la mujer había sido amedrentada por él, motivo por el cual se le había impuesto una tobillera de geoposicionamiento y una restricción de acercamiento.
Cómo fue detectado
La Central de Alarmas, organismo dependiente del 911, advirtió mediante el monitoreo de la tobillera electrónica que el hombre se encontraba en las inmediaciones de la estación San Pedrito de la línea A de subte, una zona en la que tenía prohibido acercarse.
Tras la alerta, efectivos policiales se dirigieron al lugar, localizaron al sospechoso en las inmediaciones de la estación y lo demoraron.
La decisión judicial
El titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°11, Julio Rebequi, hizo lugar al pedido de prisión preventiva formulado por el auxiliar fiscal de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Sebastián Corral Galvano. De esta manera, el hombre volvió a quedar detenido.