Fue condenado por tentativa de femicidio y lo detuvieron horas después de salir de prisión

El hombre había recuperado la libertad tras cumplir una condena por tentativa de femicidio; la tobillera electrónica lo detectó cerca de la víctima.

Pocas horas después de recuperar la libertad tras cumplir una condena por tentativa de femicidio contra su ex novia, un hombre fue nuevamente detenido tras detectarse que se encontraba cerca del domicilio de la mujer, pese a que tenía una medida de restricción de acercamiento vigente. El acusado quedó otra vez bajo prisión preventiva por decisión judicial.

El hombre había recuperado la libertad con la condición expresa de no acercarse a su ex pareja. Días antes de quedar libre, la mujer había sido amedrentada por él, motivo por el cual se le había impuesto una tobillera de geoposicionamiento y una restricción de acercamiento.

Cómo fue detectado La Central de Alarmas, organismo dependiente del 911, advirtió mediante el monitoreo de la tobillera electrónica que el hombre se encontraba en las inmediaciones de la estación San Pedrito de la línea A de subte, una zona en la que tenía prohibido acercarse.

Tras la alerta, efectivos policiales se dirigieron al lugar, localizaron al sospechoso en las inmediaciones de la estación y lo demoraron.