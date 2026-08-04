Femicidio en Mar del Plata: la madre de Mailén Antonich aseguró que el crimen fue premeditado

La investigación por el femicidio de Mailén Antonich , la joven de 24 años asesinada en Mar del Plata , continúa con dos detenidos que se negaron a declarar. Mientras avanza la causa, la familia de la víctima sostiene que el crimen fue planificado y afirma que existió un tercer implicado que todavía permanece prófugo.

La principal hipótesis fue planteada por la madre de la joven, María de los Ángeles Mariscal , quien aseguró que el ataque fue organizado con anticipación y que las personas detenidas no habrían actuado solas.

"Organizaron esto para matarla, creemos que hubo un tercer asesino", afirmó Mariscal en declaraciones al diario local La Capital de Mar del Plata.

Según contó, Mailén era madre de dos niñas, una de seis años y otra de un año. Se había separado del padre de su hija mayor y buscaba trabajo para mantener a ambas.

"Vivía en un terreno del barrio Las Heras con dos de sus hermanos y las hijas. Quería estudiar para ser maestra jardinera, pero primero tenía que terminar el secundario, que le faltaba un año y estaba en eso. También había hecho un curso de manipulación alimenticia y hacía limpieza en la discoteca Luna, los sábados a la noche", relató.

De acuerdo con el testimonio de Mariscal, la propuesta laboral llegó a través de Facebook. Allí le ofrecieron un supuesto empleo en el balneario para la temporada de verano. "Ella fue ahí engañada por estos dos que organizaron todo para matarla", sostuvo la madre.

Antes de llegar al lugar, Mailén envió una fotografía que le habían solicitado para gestionar, supuestamente, un carnet de ingreso. Después de eso, un remisero pasó a buscarla y la trasladó hasta el punto de encuentro, donde, según la familia, la esperaban tres hombres.

Por el hecho permanecen detenidos Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, quienes se desempeñaban como serenos del predio. La madre de la víctima indicó que no conocía a ninguno de ellos ni tampoco al conductor del vehículo con el que, según precisó la familia, Mailén estaba iniciando una relación.

Así fue el femicidio de Mailén Antonich

El cuerpo de Mailén fue encontrado el sábado por uno de sus hermanos en el Balneario Cero, "debajo de un contenedor y envuelta en una sábana", dijo María de los Ángeles, quien en ese momento viajaba desde Buenos Aires, donde reside actualmente, hacia Mar del Plata tras enterarse de la desaparición de su hija.

Durante el velatorio, Mariscal observó lesiones en el rostro de su hija y planteó una hipótesis sobre la mecánica del ataque. "Del lado izquierdo para atrás tenía toda la cara rajada. Para mí alguien la atacó de atrás cuando ella se defendía de alguien de frente", expresó.

Esa versión coincide con algunos de los elementos incorporados a la investigación. Según fuentes del caso, tanto Díaz Bartolomé como Aquino presentaban, al momento de ser detenidos, lesiones compatibles con un intento de defensa por parte de la víctima.