Le redujeron la pena al exjuez condenado por abusos y maltratos: quedó con prisión domiciliaria

Hugo Leonardo Torino , el exjuez de Paz que fue condenado años atrás por abusos sexuales y maltratos contra su expareja, accedió una reducción de la pena impuesta tras un fallo de la Suprema Corte . El máximo tribunal mendocino determinó su absolución en una causa de tenencia de material de abuso sexual infantil por la que también había sido sentenciado.

La modificación en la condena quedó establecida a partir de un juicio de cesura celebrado días atrás por los jueces Horacio Cadile, Aníbal Crivelli y Juan Manuel Pina , del Tribunal Penal Colegiado Nº 2 , quienes fijaron una sanción definitiva de 13 años de prisión contra el exmagistrado, quien se desempeñaba en un Juzgado de Paz del departamento de Santa Rosa.

En la sesión, participó como representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) la fiscal en jefe de Delitos Contra la Integridad Sexual Daniela Chaler , quien había tomado intervención en la causa antes del debate oral. En tanto, por parte de la querella, estuvieron presentes los abogados Lucas Lecour y Silvina Bustos .

La audiencia de cesura fue consecuencia directa de un recurso de casación presentado por el exmagistrado ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza , con el que buscó cambiar la condena a 14 años de cárcel que había recibido el 3 de julio de 2024.

En el juicio en su contra, Torino fue hallado culpable en dos expedientes. El primero correspondía a los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad y coacción cometidos en contexto de violencia de género contra su expareja, una mujer de nacionalidad haitiana. El segundo lo responsabilizaba por la tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescente ( MASNNA ). Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Tras el fallo, el exjuez presentó distintos recursos ante casacion, para intentar revertir su situación. Así, al revisar la resolución, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la responsabilidad penal del exjuez por los hechos cometidos contra su expareja, pero resolvieron absolverlo en la otra causa.

Hugo Torino fue condenado en 2024 a 14 años de prisión, por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad y coacción y tenencia de Masnna

Los ministros de la Corte mendocina entendieron que durante el proceso no pudo acreditarse con el grado de certeza requerido si las imágenes y videos habían estado en poder del exmagistrado al momento en que esa conducta pasó a estar tipificada como delito, por lo que correspondía desvincularlo de esa acusación.

Así, la absolución en ese expediente obligó a recalcular la pena y derivó en el juicio de cesura que finalmente estableció un castigo de 13 años de reclusión para Torino, quien purgará la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Cómo se inició la investigación contra el exjuez

La investigación que terminó con la condena del exjuez Hugo Leonardo Torino tuvo su punto de partida en 2017, cuando una mujer Haitiana de 32 años denunció ante la Justicia Federal a su expareja por el presunto delito de trata de personas.

El vínculo entre ambos comenzó allá por 2015 en Puerto Príncipe, Haití. El exjuez estaba de viaje por entonces cuando se conocieron, estableciendo un acercamiento que en los meses siguientes se mantuvo a través de Facebook, donde mantuvieron una relación a distancia.

Finalmente, en octubre del 2015 el entonces juez la ayudó a viajar desde su país hasta Mendoza, donde convivieron en una vivienda ubicada en Guaymallén. A muy poco tiempo de su arribo, empezaron los maltratos.

La mujer habría permanecido bajo un estricto control por parte del exmagistrado, quien le impedía desenvolverse con autonomía y la obligaba a realizar tareas domésticas, le retenía la documentación e incluso la obligaba a mantener relaciones sexuales. En ese período, además, nació la hija que ambos tuvieron en común.

Sin embargo, tras profundizar la investigación, la Justicia concluyó que los hechos denunciados no reunían los elementos necesarios para configurar el delito de trata de personas. No obstante, los investigadores advirtieron que de las actuaciones surgían indicios compatibles con un contexto de violencia de género, por lo que remitieron el expediente al fuero provincial para que continuara la pesquisa.

La condena contra el exmagistrado fue recalculada a 13 años de prisión luego de que la Suprema Corte de Mendoza y la Suprema Corte de Justicia de Mendoza lo absolviera del delito de tenencia de Masnaa. Twitter

A partir de eso, en 2018, la entonces fiscal de Violencia de Género, Mónica Romero, imputó a Torino por los delitos de abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y coacción.

Un año más tarde, durante un allanamiento realizado en la vivienda del exjuez, los investigadores secuestraron celulares, una computadora, un disco rígido, un pendrive y otros dispositivos electrónicos. Las pericias realizadas sobre ese material permitieron detectar más de 1.300 archivos con material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes (MASNNA), hallazgo que dio origen a un segundo expediente que posteriormente fue acumulado a la causa principal.

El proceso judicial se extendió durante varios años y estuvo marcado por numerosos planteos de nulidad, recusaciones y recursos impulsados por la defensa. Incluso, Torino declaró en reiteradas oportunidades durante las distintas etapas del expediente, siempre negando las acusaciones y cuestionando la actuación de los investigadores y magistrados que intervinieron en la causa.

Tras un juicio oral, el exmagistrado fue condenado el 3 de Julio de 2024 por los jueces Nancy Lecek, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas, del Tribunal Penal Colegiado Nº2, a 14 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y coacción y tenencia de MASNNA.

Más allá de la sentencia en su contra, pudo permanecer con detención domiciliaria debido a que la sentencia no quedó firme, en su momento. Posteriormente, tras la resolución de la Suprema Corte, y la posterior reducción de la pena, pudo mantener el beneficio que gozaba.

Permanecerá con prisión domiciliaria

Más allá de que la Justicia confirmó su responsabilidad por los delitos cometidos contra su expareja, Hugo Leonardo Torino continuará cumpliendo la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria y, por el momento, no será trasladado a un establecimiento penitenciario.

El exmagistrado, que actualmente tiene 68 años y seguirá alojado en su vivienda.