Nahir Galarza busca reducir su condena: los dos argumentos con los que intenta revertir la perpetua

La defensa de Nahir Galarza puso en marcha una nueva estrategia judicial este lunes para intentar reducir la condena a prisión perpetua que cumple por el crimen de Fernando Pastorizzo. El objetivo es que la Justicia revise la calificación legal del caso y, si el planteo prospera, pueda recuperar la libertad antes de lo previsto.

El recurso extraordinario fue presentado ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos al amparo del artículo 527 del Código Procesal Penal provincial, una herramienta excepcional que permite revisar sentencias firmes en circunstancias específicas.

Según el abogado Eduardo Gerard, Galarza reconoce el homicidio y su responsabilidad, por lo que la presentación no busca demostrar su inocencia.

El principal objetivo del recurso es que se deje sin efecto el agravante por el vínculo, figura que permitió condenar a Galarza por homicidio agravado y derivó en la pena de prisión perpetua.

Para ello, la defensa sostiene dos argumentos centrales. El primero cuestiona una pericia informática utilizada durante el juicio, al afirmar que fue realizada por una integrante de la Policía de Entre Ríos que, según el planteo, no contaba con el título habilitante para actuar como perito informática.

Ese informe analizó los teléfonos celulares y los mensajes intercambiados entre Galarza y Pastorizzo en distintas plataformas y, de acuerdo con la defensa, fue una prueba clave para acreditar la existencia de una relación de pareja.

El papá de Fernando Pastorizzo celebró el fallo que confirma la perpetua de Nahir Galarza

El segundo punto cuestiona la interpretación que hizo el tribunal sobre el vínculo entre ambos. La defensa sostiene que la condena no tuvo en cuenta criterios que hoy exige la Justicia para analizar estos casos con perspectiva de género y afirma que mantener relaciones sexuales no era suficiente para aplicar el agravante por el vínculo.

Según el planteo, debía demostrarse una relación con otras características, como un proyecto de vida en común.

Qué puede pasar ahora con el planteo

El recurso será analizado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Gerard lo calificó como una vía "excepcionalísima" y estimó que una eventual audiencia podría realizarse antes de fin de año, mientras que una resolución recién llegaría durante 2027.

El abogado aseguró además que Galarza fue informada previamente sobre la presentación y que mantiene expectativas respecto del proceso, aunque reconoce la firmeza de la condena. Actualmente permanece detenida en la Unidad Penal N°6 de Entre Ríos, donde cumple la prisión perpetua dictada en julio de 2018 y confirmada por todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si el Superior Tribunal de Justicia hace lugar al planteo y modifica la calificación legal del hecho, la pena podría reducirse y abrir la posibilidad de que la joven recupere la libertad antes de lo previsto.