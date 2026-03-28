Así es la vida de Nahir Galarza, a más de ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo

Condenada a prisión perpetua, Nahir Galarza atraviesa su vida tras las rejas entre estudios, actividades y una rutina marcada por el encierro.

Nahir Galarza, la mujer más joven en ser condenada a perpetua en el país.

Esta semana, a más de ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, el joven que fue asesinado de dos disparos por su novia Nahir Galarza en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, la asesina volvió a estar en boca de todos.

El miércoles, Galarza, quien fue condenada a prisión perpetua (la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia judicial argentina), recibió un permiso excepcional para salir por unas horas de la cárcel.

Nahir Galarza cárcel La visita contó con un fuerte operativo de seguridad. X Según trascendió, recibió autorización para visitar a su abuela materna, quien atraviesa una enfermedad oncológica en estado terminal. La visita se extendió durante unas horas y contó con un fuerte operativo de seguridad. Al finalizar el encuentro, la joven fue trasladada nuevamente al penal, donde se encuentra alojada desde hace casi una década.

Cómo es la vida de Galarza en la cárcel Nahir, condenada en 2018 por homicidio calificado por el vínculo, se encuentra cumpliendo con su condena en la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná, la única cárcel para mujeres de la provincia. Está alojada en un pabellón junto a otras seis internas y el único momento en el que comparte tiempo con el resto de la población es en el patio del penal.

Nahir Galarza Nahir Galarza podrá salir de la cárcel recién en 2052. X El año pasado, recibió el título de operador preventivo en Salud Mental y en breve, aspira a recibirse de psicóloga. A su vez, participa en el taller de costura y asiste a clases de yoga. Además, da clases de gimnasia dentro de la cárcel.