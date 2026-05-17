Frenaron un micro que venía a Mendoza y hallaron más de 35 kilos de hojas de coca

Un operativo de control realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en rutas de La Rioja terminó con el secuestro de más de 35 kilos de hojas de coca que eran transportados en colectivos de larga distancia, uno de ellos con destino final Mendoza.

El procedimiento fue llevado adelante por uniformados del Grupo “Talamuyuna” , quienes desplegaban controles sobre el kilómetro 434 de la Ruta Nacional 38 y también sobre la Ruta Provincial 5 , a la altura del kilómetro 7 .

En la requisa se encontraron 133 paquetes con hojas de coca en estado natural. Foto: Gendarmería Nacional.

Durante los controles, los gendarmes detuvieron la marcha de dos transportes de pasajeros que habían partido desde la provincia de Salta, uno de ellos con destino Mendoza

Al momento de realizar la requisa del rodado que se diriga a Mendoza, los efectivos detectaron varios bultos sospechosos en el interior del micro y avanzaron con una inspección más exhaustiva.

Como resultado del procedimiento, secuestraron 133 paquetes que contenían un total de 35 kilos y 500 gramos de hojas de coca en estado natural.

la rioja procedimientos hojas de coca En total se secuestraron 35 kilos y 500 gramos de hojas de coca en estado natural. Foto: Gendarmería Nacional.

Tras el hallazgo, se dio intervención a representantes de ARCA La Rioja y se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar el origen y destino final de la mercadería incautada.

El operativo quedó enmarcado dentro de los controles preventivos que Gendarmería realiza de manera habitual sobre rutas nacionales y provinciales del país.