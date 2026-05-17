Uspallata será escenario de una carrera extrema y clásica del trail running

Mendoza es uno de los terrenos donde más se ha desarrollado el trail running . Se trata de una disciplina deportiva que involucra correr en espacios naturales. Esta vez, Uspallata será nuevamente espacio de contienda para una carrera extrema que mezcla las bellezas de la naturaleza con la alta exigencia deportiva.

El próximo sábado 23 de mayo, a las 12 horas, se correrá la edición número XI de esta carrera, que atraviesa hermosos paisajes del valle de montaña mendocino.

Los circuitos se desarrollan en torno a la zona del cerro Siete Colores, una zona con atractivos turísticos evidentes, pero también con posibilidad de trazar recorridos de alta exigencia , tal como acostumbra el trail running .

Habrá circuitos de 10, 16 y 25 kilómetros, cada uno con sus distintos niveles de dificultad y exigencia técnica. En cada uno, además, habrá puestos de hidratación para los deportistas. Hay cinco categorías disponibles, a partir de los 16 años.

El cerro Siete Colores de Uspallata será el escenario de la carrera. Foto Gentileza Mendoza Deportiva

Uspallata Trail Running y el desafío mental

La Uspallata Trail Running es organizada por Mendoza Deportiva y ya es parte del circuito de clásicos mendocinos de carreras en la naturaleza.

La competencia en este valle de altura, con alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del mar, ofrece un abanico de dificultades no sólo por la altitud, sino también por lo irregular del terreno, que impone un desafío mental especial para los deportistas.

Las inscripciones estarán abiertas ingresando a este link. La carrera es publicitada no sólo por la belleza del entorno, sino también por se una de las de menor costo.