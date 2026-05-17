Uspallata será escenario de una carrera extrema y clásica del trail running
No para de crecer la disciplina del trail running en los senderos mendocinos. Ahora, Uspallata volverá a ser escenario de una dura carrera extrema.
Mendoza es uno de los terrenos donde más se ha desarrollado el trail running. Se trata de una disciplina deportiva que involucra correr en espacios naturales. Esta vez, Uspallata será nuevamente espacio de contienda para una carrera extrema que mezcla las bellezas de la naturaleza con la alta exigencia deportiva.
En pocas palabras
- Uspallata se prepara para ser escenario de una nueva edición de la Uspallata Trail Running, consolidándose como un clásico del trail running mendocino.
- La carrera extrema, que se desarrollará el próximo 23 de mayo, ofrecerá tres circuitos de 10, 16 y 25 kilómetros con distintos niveles de dificultad técnica, promoviendo un desafío físico y mental en paisajes de altura.
- La competencia, organizada por Mendoza Deportiva, se destaca por su bajo costo y la belleza escénica del entorno, buscando atraer a deportistas de todo el país.
- Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden realizar a través de un enlace específico.
El próximo sábado 23 de mayo, a las 12 horas, se correrá la edición número XI de esta carrera, que atraviesa hermosos paisajes del valle de montaña mendocino.
Los circuitos se desarrollan en torno a la zona del cerro Siete Colores, una zona con atractivos turísticos evidentes, pero también con posibilidad de trazar recorridos de alta exigencia, tal como acostumbra el trail running.
Habrá circuitos de 10, 16 y 25 kilómetros, cada uno con sus distintos niveles de dificultad y exigencia técnica. En cada uno, además, habrá puestos de hidratación para los deportistas. Hay cinco categorías disponibles, a partir de los 16 años.
Uspallata Trail Running y el desafío mental
La Uspallata Trail Running es organizada por Mendoza Deportiva y ya es parte del circuito de clásicos mendocinos de carreras en la naturaleza.
La competencia en este valle de altura, con alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del mar, ofrece un abanico de dificultades no sólo por la altitud, sino también por lo irregular del terreno, que impone un desafío mental especial para los deportistas.
Las inscripciones estarán abiertas ingresando a este link. La carrera es publicitada no sólo por la belleza del entorno, sino también por se una de las de menor costo.