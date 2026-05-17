El gesto de Coudet con el plantel de River tras meterse en la final del Torneo Apertura

El Chacho entendió que el equipo venía acumulando presión, concentración y varios días de exigencia máxima. Por eso, apenas terminó el partido frente al Canalla, el cuerpo técnico optó por bajar un cambio y permitir que los futbolistas puedan descansar y compartir tiempo con sus familias en la antesala de una semana decisiva.

El Millonario atraviesa un momento positivo en resultados y eso también se refleja en el ánimo. El equipo volvió a responder en un mata-mata y quedó a un paso de levantar un nuevo título a nivel local. El Monumental, además, explotó de fiesta tras la clasificación y contagió entusiasmo de cara a lo que viene.

Claro que no habrá demasiado tiempo para relajarse. El lunes, el plantel retomará las prácticas en el River Camp pensando en el cruce del miércoles ante Bragantino por la Copa Sudamericana. Desde las 21.30, la Banda buscará un triunfo importante para asegurar el primer puesto del Grupo H y sellar el pase a octavos de final con una fecha de antelación (para lograrlo deberá vencer al conjunto brasileño).

Y apenas cuatro días después llegará la definición del Apertura. El encuentro se jugará el domingo 24, a las 15.30, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Del otro lado estará Argentinos Juniors o Belgrano, que definirán este domingo en La Paternal al segundo finalista.

En Núñez saben que se viene una semana brava, pero también que el equipo llega en levantada y con confianza. En ese sentido, el descanso que decidió Coudet no fue casual: el DT quiere a sus jugadores con la cabeza fresca y las piernas listas para ir por todo.