El video de la dura lesión de Sebastián Driussi ante Central: cuál es el primer diagnóstico médico

Luego de una durísima infracción de Ibarra, Sebastián Driussi pidió el cambio urgentemente y se retiró en camilla llorando antes de los 10 minutos.

El arranque de la semifinal del Torneo Apertura entre River y Rosario Central quedó marcado por una escena preocupante: Sebastián Driussi sufrió una dura lesión apenas a los siete minutos del primer tiempo y debió abandonar el campo de juego entre lágrimas.

La acción se produjo cuando el delantero encaraba de frente al arco rival en tres cuartos de cancha. En plena maniobra ofensiva, intentó enganchar hacia el centro y recibió el impacto de Franco Ibarra, quien se resbaló al mismo tiempo que trabó la pelota y terminó golpeándole la rodilla, generándole un movimiento antinatural.

Video: el momento de la lesión de Driussi La durísima lesión de Sebastián Driussi ante Central X @SC_ESPN

El atacante de River se dio cuenta inmediatamente de la gravedad de la situación y quedó tendido sobre el césped con visibles gestos de dolor. Rápidamente pidió asistencia médica mientras sus compañeros y rivales observaban con preocupación lo ocurrido.

Tras la rápida intervención de los médicos, Driussi no pudo continuar en el encuentro y fue reemplazado por Joaquín Freitas. Las imágenes dejaron en evidencia la torsión que sufrió en la rodilla, una situación que encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico del Millonario. Golpeando el césped con bronca y completamente quebrado desde lo emocional, el delantero no logró contener el llanto mientras abandonaba la cancha.