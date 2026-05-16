La fuerte multa económica que Talleres le aplicó a Valoyes tras dar positivo en alcoholemia antes del clásico con Belgrano

Talleres de Córdoba atraviesa horas turbulentas tras la eliminación frente a Belgrano en el Torneo Apertura y la salida de Carlos Tevez como entrenador. En medio de ese contexto, se conoció un episodio protagonizado por Diego Valoyes , quien dio positivo en un control de alcoholemia pocas horas antes del clásico cordobés.

Según trascendió, el delantero colombiano fue detenido durante la madrugada del jueves previo al encuentro mientras circulaba por la avenida Circunvalación. El control, realizado cerca de las tres de la mañana, arrojó un resultado de 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre.

A pesar de la situación, Valoyes fue titular frente al Pirata, aunque solo disputó el primer tiempo y fue reemplazado en el entretiempo por Valentín Depietri. Finalmente, Talleres cayó 1-0 y quedó eliminado en los octavos de final del certamen .

Tras la repercusión del caso, la dirigencia del club cordobés resolvió aplicarle una sanción económica al futbolista. Además, desde la institución explicaron que el dinero recaudado será destinado a fortalecer distintos proyectos vinculados al fútbol formativo.

La Comisión Directiva informa que luego de los hechos que trascendieron en el día de ayer, ocurridos la semana pasada, después de haber conversado con el jugador, y en el marco del Reglamento… pic.twitter.com/VxzXinLugH

“La Comisión Directiva informa que luego de los hechos que trascendieron en el día de ayer, ocurridos la semana pasada, después de haber conversado con el jugador, y en el marco del Reglamento Interno de Jugador Profesional vigente desde el 2015, se ha resuelto aplicar una importante multa económica cuyo monto será destinado a programas del fútbol formativo del Club”, expresó el comunicado oficial.

Por otro lado, la T dejó en claro cuál es su postura institucional frente a este tipo de situaciones: “El Club redobla el trabajo en el cuidado de la identidad institucional y el esfuerzo en el acompañamiento a nuestros planteles sosteniendo normas de conducta y profesionalismo para todas las personas que integran la estructura”.