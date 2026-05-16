El video del durísimo cantito de la hinchada de River a Ángel Di María: "¡Fideo secanuca!"

Durante el calentamiento previo de la semifinal del Apertura contra Rosario Central, el público de River recibió de manera hostil a Ángel Di María.

La semifinal del Torneo Apertura entre River Plate y Rosario Central comenzó a picarse ya en la previa. Desde el polémico triunfo auriazul en cuartos contra Racing el pasado miércoles, las suspicacias y las sospechas quedaron a la orden del día, y uno de los principales apuntados fue Ángel Di María.

Pese a la idolatría nacional que alcanzó por sus inmensos aportes y logros en la Selección argentina, las cosas cambiaron para el campeón del mundo con su regreso al Canalla, especialmente por el insólito título de liga que le otorgaron de un día para el otro en 2025. En ese sentido, los hinchas millonarios lo recibieron de manera hostil este sábado en el Monumental.

Los hinchas de River le cantaron "secanuca" a Ángel Di María Los hinchas de River le cantaron "secanuca" a Ángel Di María Cuando la Academia Rosarina saltó a la cancha para hacer el calentamiento previo, al ver a Angelito, el público local comenzó a entonar un duro cantito: "¡Secanuca, Fideo secanuca, Fideo secanuca...!", cantó a coro toda la parcialidad riverplatense, blandiendo el popular término que nació con el video viral de Luciano Nakis y Claudio "Chiqui" Tapia.

Además del provocador cantito, cuando la voz del estadio comenzó a informar las formaciones de ambos equipos, ni bien nombró a Di María, bajó de las tribunas una fuerte y sonora silbatina. La misma escena se repitió cada vez que el ex Benfica tocó la pelota a los largo del partido. Pero el 11 canalla no fue el único apuntado.