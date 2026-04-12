El dirigente que le secó la nuca a Chiqui Tapia dijo que lo volvería a hacer: el motivo

Luciano Nakis explicó el gesto con Chiqui Tapia que se viralizó y aseguró que actuaría igual ante una situación similar.

La imagen se volvió viral durante un partido de la Selección argentina.

Una escena llamativa durante un partido de la Selección argentina volvió a tomar relevancia en las últimas horas tras las declaraciones de uno de sus protagonistas. Se trata del momento en el que Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio, le pasó un paño frío por la nuca a Claudio Chiqui Tapia en plena competencia.

El episodio ocurrió durante la semifinal de la Copa América 2024 ante Canadá, cuando una cámara captó el gesto del dirigente hacia el titular de la AFA, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Consultado sobre aquella situación, Nakis dio detalles del contexto y defendió su accionar. “Esa es la mejor. Esta es fuerte y lo volvería a hacer. Si vos te sentís mal y está tu amigo al lado tuyo, si tu amigo no te ayuda, no me digas más que es tu amigo”, expresó en diálogo con Mundo Ascenso.

Habló Luciano Nakis, el dirigente que le secó la nuca a Chiqui Tapia Habló Luciano Nakis, el dirigente que le secó la nuca a Chiqui Tapia El motivo detrás del gesto con Chiqui Tapia El dirigente explicó que Tapia no se encontraba en buenas condiciones en ese momento debido al calor, lo que motivó su intervención. “No, no, hace un calor bárbaro, me desmayo, no me puedo parar de la silla”, relató sobre la situación que atravesaba el presidente de la AFA.

Además, aclaró que no se trató de un gesto improvisado, sino de una acción concreta para asistirlo: “El paño no estaba con agua, estaba congelado. Le puse el paño ahí”. En ese sentido, reafirmó su postura y dejó en claro que actuaría de la misma manera si se repitiera una situación similar. “Claro que lo haría de nuevo, pues si es por un amigo lo hago, ¿cómo no lo voy a hacer?”, sostuvo.