Causa AFA: el dueño de Sur Finanzas se declaró inocente ante la Justicia federal

El empresario Ariel Vallejo , propietario de Sur Finanzas y figura asociada al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Claudio Chiqui Tapia , se presentó este martes ante la Justicia en el marco de la investigación que lo menciona como cabecilla de una asociación ilícita. Durante su presentación afirmó que no tiene responsabilidad en los hechos y calificó al expediente como "una causa mediática".

El financista acudió a los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde lo esperaba el juez Luis Armella. Sin embargo, optó por no responder consultas y se limitó a entregar un documento escrito en el que afirmaba ser "inocente de la totalidad de los hechos". En ese mismo texto desestimó "enfática y categóricamente" todos los cargos que pesan sobre él.

No era la primera vez que Vallejo estaba convocado. El 5 de mayo pasado ya tenía una fecha pautada, pero faltó siguiendo el consejo de su defensa, que argumentó que existían "varias apelaciones pendientes" sin resolver.

Ante esa ausencia, la fiscal Cecilia Incardona solicitó que se ordenara su arresto, pedido que Armella rechazó. En lugar de eso, el magistrado fijó una nueva fecha para la declaración, que terminó concretándose esta semana.

La imputación contra el dueño de Sur Finanzas apunta a que habría encabezado una estructura delictiva destinada al lavado de activos.

Según la investigación, ese esquema operaba a través de movimientos vinculados con la AFA y con distintos clubes que forman parte de la organización presidida por Tapia.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Vallejo insiste en que no cometió ningún delito. En su descargo señaló que fue traicionado por allegados en quienes confiaba, una situación que —según su versión— lo llevó a bajar las persianas de todas las oficinas de su firma.

El vínculo con Tapia

La relación entre el empresario y la cúpula del fútbol argentino no es nueva. En una nota periodística de 2023, el propio Vallejo había reconocido su cercanía con el dirigente: aseguraba mantener un buen trato, en particular con Tapia, y admitía que su compañía otorgaba préstamos a varias instituciones deportivas que requerían financiamiento.