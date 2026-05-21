Malas noticias para Chiqui Tapia: ampliaron la denuncia contra el presidente de Sur Finanzas

El juez federal Luis Armella amplió la imputación contra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y hombre cercano al presidente de la AFA , Claudio "Chiqui" Tapia . A pedido de la fiscal Cecilia Incardona, el empresario quedó acusado además por presunta administración fraudulenta como partícipe necesario.

Con esta ampliación, Vallejo enfrenta ahora tres cargos: asociación ilícita, lavado de activos agravado y defraudación. Deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 26 de mayo junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo.

Para la fiscalía, Vallejo no tuvo un rol secundario en el esquema investigado sino que fue una pieza central. Habría aportado la estructura empresarial, a través de firmas como Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. Esto se habría realizado para concretar las maniobras y facilitar el movimiento de fondos que no habrían sido registrados formalmente.

La causa se originó en una denuncia de la empresa Auriga League S.A., que afirmó haber otorgado al club de fútbol Banfield un préstamo de dos millones de euros que nunca fue cancelado. A partir de esa presentación, la Justicia comenzó a desenredar un entramado de operaciones financieras que, según la acusación, se habría extendido entre 2020 y 2025.

Sur Finanzas aparece en el expediente como la estructura utilizada para captar fondos de clubes con problemas económicos, otorgar préstamos con tasas consideradas excesivas y canalizar movimientos de dinero a través de distintas sociedades.

Entre las maniobras investigadas figuran descuentos de cheques con tasas elevadas, contratos con intereses considerados usurarios y acuerdos de sponsoreo presuntamente simulados para justificar transferencias. El volumen de dinero investigado por presunto lavado supera los 108 millones de dólares. ARCA, por su parte, denunció una presunta evasión del impuesto a los débitos y créditos por más de 3.300 millones de pesos.

Banfield quedó en la mira de la Justicia

La causa también apunta contra exdirectivos de Banfield: Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Oscar Tucker e Ignacio Javier Uzquiza. La fiscalía sostiene que la conducción del club habría montado un mecanismo sistemático para desviar fondos de la institución.

Uno de los puntos centrales del expediente son dos contratos firmados en 2023 con Sur Finanzas por un total de un millón de dólares, con tasas mensuales de entre el 3% y el 4%, en los que se consignaba que el dinero había sido entregado en efectivo, lo que dificultaba la trazabilidad bancaria. Además, la fiscalía detectó que ingresos genuinos del club —cuotas sociales y pagos de sponsoreos— habrían sido derivados a cuentas de un fideicomiso en lugar de ingresar directamente a las cuentas oficiales de la institución.