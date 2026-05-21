La Libertad Avanza reclamó información sobre la crisis de IOMA y apuntó contra Axel Kicillof

Legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza presentaron este jueves un pedido formal de acceso a la información pública ante el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en medio de la crisis que atraviesa la obra social provincial, exigiendo precisiones sobre la deuda y la cobertura.

Senadores y diputados se movilizaron hasta la sede central de la entidad y dejaron asentado en la mesa de entradas un escrito que exige precisiones sobre la deuda, la cobertura y la situación de los afiliados.

El escrito ingresado en la ciudad de La Plata, reclama información detallada sobre el estado financiero, prestacional y administrativo del organismo. Entre los puntos solicitados figuran la deuda con prestadores, la interrupción de servicios, los reclamos judiciales, la situación de las prestaciones por discapacidad y salud mental, los copagos, los convenios médicos y la ejecución presupuestaria.

El pedido también recopila proyectos de ley, solicitudes de informes y resoluciones vinculadas a la crisis de la obra social, presentados tanto en el Senado como en Diputados durante los últimos períodos legislativos.

Según explicaron los legisladores, la iniciativa surgió en el marco de la parálisis que afecta al Congreso provincial. Desde el bloque señalaron que la interna que atraviesa el oficialismo bonaerense impide tratar lo que definieron como "temas urgentes", entre ellos la crisis del IOMA, que —advirtieron— está dejando sin atención a miles de afiliados pese a los aportes que realizan mes a mes con sus haberes.

El titular del bloque de senadores provinciales, Carlos Curestis, apuntó contra la gestión provincial al sostener que la obra social administra recursos públicos de más de dos millones de bonaerenses y atraviesa una crisis prestacional que atribuyó a la "ineficiencia" del gobierno.

"Lo que pedimos es transparencia, información y respuestas concretas para miles de afiliados que todos los días encuentran más dificultades para acceder a atención médica", afirmó.

Las críticas al gobierno de Kicillof

En la misma línea, el vicepresidente de la Cámara de Diputados por La Libertad Avanza, Juanes Osaba, reclamó respuestas directas al gobernador Axel Kicillof.

El legislador cuestionó las demoras en los pagos a los prestadores médicos, lo que describió como una "grave deficiencia" en el servicio de salud y la falta de transparencia sobre el destino de los fondos públicos, que según denunció se estarían desviando hacia la pauta publicitaria.

"Los bonaerenses no pueden seguir siendo postergados por la mala administración del IOMA", planteó.

Quiénes participaron de la presentación

Por el bloque de Senadores asistieron Carlos Curestis, Analía Balaudo, Diego Valenzuela, Matías de Urraza y Luciano Olivera. En representación del bloque de Diputados estuvieron presentes Juanes Osaba, Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Carla Pannelli, Florencia Retamoso y Oriana Colugnatti.