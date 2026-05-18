El abogado del hermano de Manuel Adorni señaló que hubo "una omisión en la declaración jurada"

Marcelo Peña, el abogado defendensor del legislador provincial Francisco Adorni ( La Libertad Avanza ), deslizó la estrategia judicial para defender al hermano del jefe de Gabinete, frente a la denuncia de Marcela Pagano, diputada eyectada del oficialismo. El letrado habló de una "omisión en la declaración jurada".

El fiscal federal Guillermo Marijuan abrió la investigación a partir de la presentación de Pagano contra el diputado bonaerense, que fue funcionario del Ministerio de Defensa. La causa examina presuntas diferencias en sus declaraciones juradas entre 2023 y 2024.

Peña planteó que la situación de su cliente no reviste gravedad penal: "Esto se trataría en principio de un error circunstancial, de una inconsistencia, que de por sí no constituye delito. Se puede tener una carga defectuosa de declaración jurada, una omisión, un error, que es una subsanación que se hace en el ARCA". El abogado destacó además que el hermano de Manuel Adorni "se presentó en forma espontánea, nunca fue imputado".

Sobre el patrimonio de su defendido, el letrado fue contundente: "Hubo una omisión que fue subsanada, no hay nada que ocultar, no hay delito. La cuestión administrativa ya está subsanada, no tengo dudas que la causa va a ser desestimada". Respecto del crédito de 60 millones de pesos mencionado en la denuncia, aclaró que "no se canceló" y que el pago está en curso.

El abogado también cargó contra la presentación de Pagano y la calificó de vaga e infundada: "Es una denuncia abarcativa, con figuras penales inexistentes. Es hipotética, generalizada y presunta. Si se tienen herramientas suficientes para pedir que se investigue, se debe acompañar con una prueba documental suficiente". Para Peña, en la causa "no existen los delitos de enriquecimiento ilícito o de lavado de activos".

El letrado también rechazó cualquier vínculo entre esta causa y la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Acá no tiene nada que ver la situación de Manuel con la de Francisco. Se intentó mezclar una puja política e intentar meter la cola en la Justicia".

En paralelo, la semana pasada el juez federal Sebastián Casanello levantó el secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense, tras el pedido del fiscal Marijuan. El magistrado ordenó también requerir las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción para conocer detalles sobre viajes y bienes del imputado.