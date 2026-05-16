La fiscalía pidió que un organismo clave avance con los números de Manuel Adorni y se acerca la indagatoria

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , entró en una nueva etapa con la reciente intervención de un organismo técnico de la Procuración General que ya comenzó a revisar parte de la documentación reunida por el fiscal Gerardo Pollicita . La investigación busca determinar si el funcionario registró un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos desde su desembarco en el Gobierno, a fines de 2023.

Dentro del expediente ya figuran registros de gastos por US$408.662 y deudas por otros US$335.000, de acuerdo con cálculos realizados sobre cada movimiento incorporado a la causa. El análisis contable quedó en manos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) , el área especializada que asiste a los fiscales en peritajes económicos complejos. Para agilizar el análisis, Pollicita ya remitió parte del material recolectado, aunque la instrucción todavía permanece abierta y continúa incorporando datos.

La etapa testimonial finalizó esta semana con la declaración de José Luis Rodríguez , el propietario de la vivienda del country Indio Cua que le alquiló al funcionario mientras terminaban las obras de su casa. Sin embargo, la fiscalía sigue avanzando sobre otros aspectos del patrimonio familiar, requiriendo información bancaria y documentación vinculada a distintos gastos bajo sospecha.

En ese marco volvió a aparecer el nombre del contratista Matías Tabar . Este viernes regresó a Comodoro Py para entregar nuevos elementos relacionados con las refacciones realizadas en la casa del country . Según fuentes ligadas al expediente, presentó “remitos, facturas y chats con proveedores” con el objetivo de respaldar el monto de US$245.000 que aseguró haber cobrado por los trabajos.

El viaje que Bettina Angeletti realizó en septiembre de 2025 junto a amigas a Madrid también quedó bajo observación judicial. Los investigadores calculan que el desembolso total entre vuelos y alojamiento habría sido de al menos US$6000, aunque algunas estimaciones internas elevan la cifra hasta US$8500.

Otro de los capítulos todavía abiertos tiene que ver con los gastos cotidianos del matrimonio, incluidas las expensas del country donde reside Adorni. La fiscalía espera completar ese rompecabezas con la información que aporten las entidades financieras respecto de consumos y movimientos realizados con tarjetas bancarias.

En paralelo, el expediente incorporó una línea vinculada al universo cripto. Luego de detectar operaciones con activos digitales asociadas al funcionario, el fiscal libró oficios a empresas proveedoras de servicios virtuales para determinar si Adorni posee cuentas, billeteras o tarjetas vinculadas a plataformas de criptomonedas.

Entre los movimientos patrimoniales ya consolidados en la causa figuran estadías en hoteles de alta gama, viajes personales, préstamos y la adquisición de dos propiedades: el departamento de la calle Miró, en Caballito, escriturado en US$230.000, y la vivienda de Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, comprada por US$120.000.

En caso de encontrarse inconsistencias, Pollicita podría avanzar con un requerimiento formal para que Adorni justifique el origen de los fondos utilizados, un paso clave antes de una eventual indagatoria.