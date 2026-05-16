El desafío de Javier Milei de cómo proteger la gestión mientras cuida a Manuel Adorni

Mientras las encuestas muestran un quiebre en la imagen de Javier Milei, en Olivos se suceden reuniones clave para redefinir la agenda y el Gabinete. Por su parte, el PRO acelera su reconfiguración para ofrecerse como alternativa.

Javier Milei está más preocupado en cuidar el futuro de su actual jefe de Gabinete que en lo que está sucediendo con la gestión. ¿Esto es cierto o no? Depende de quién lo mire.

Pero esta afirmación hoy está empezando a calar en mucha gente, incluso en muchos que apoyaron y que votaron a Javier Milei en las dos elecciones en las que tuviera una opción de hacerlo, y que ahora lo que están viendo es cierta preocupación por un presidente que se dedica a insultar, a protestar y a defender cuestiones que en este momento no están en el centro del interés particular del bolsillo de los argentinos, los que vienen sosteniendo la política del Gobierno, pero que por otro lado están diciendo: "En algún momento queremos empezar a ver los frutos".

Mesa chica en Olivos: entre el control de daños y la danza de nombres El análisis de Rubén Rabanal En medio de esta disyuntiva, el presidente se encontró este viernes en la residencia de Olivos con Manuel Adorni supuestamente con un nombre figurado para armar agenda, pero una reunión en la que también estuvo Pablo Quirno, el canciller que siempre está tenido en cuenta a la hora de mirar algún reemplazo de importancia en el Gobierno.

¿Se definió algo? No lo sabemos, seguramente no habrá sido esa la cuestión, es decir, el futuro de lo que va a pasar con el Gobierno. Pero las dudas crecen y los números en las encuestas están marcando escenarios que hace seis meses eran imposibles de pensar: unir por un lado al presidente y sus preocupaciones, con la gente y sus preocupaciones, empezó a ser un problema.