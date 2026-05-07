Javier Milei dijo que Manuel Adorni "tiene todos los papeles", pero presentaría su declaración jurada recién en 20 días

Tras la explosiva declaración de Patricia Bullrich , el presidente Javier Milei dijo que Manuel Adorni adelantará su declaración jurada ya que “tiene todos los papeles” para respaldar su situación patrimonial. Sin embargo, el entorno del jefe de gabinete afirma que recién se presentará formalmente en 20 a 25 días, según pudo saber MDZ .

“Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado. Ustedes saben que hay una fecha en la cual se hacen las presentaciones y Manuel decidió por las estupideces que se debaten públicamente de gente que ni siquiera sabe sumar y restar y viola la partida doble, los números Manuel de hecho estaba en eso. Tiene que ver con la dinámica de la Justicia”, señaló anoche el mandatario.

“Está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa, ¿sí?, como es la señora Pagano”, sostuvo el jefe de Estado, quien agregó: “Los números están en orden y van a ser presentados. Así que ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto. Porque tiene todos los números en orden”.

Pese a que el líder libertario enfatizara en que su funcionario cuenta con toda la documentación, allegados al ministro coordinador admiten que se necesita tiempo aún. Recién se presentaría la declaración jurada a finales de mayo o comienzos de junio.

Es curioso porque hace semanas que el círculo íntimo de Adorni repetía lo que decía Milei. Aseguraban que “Manuel estaba ansioso para presentar todo apenas se lo pidan”. Nunca fue iniciativa de él presentarlo antes.

Incluso en la última conferencia de este lunes, ante la consulta de MDZ, sostuvo que presentaría su declaración jurada antes del 31 de julio, tal como fija la prorroga dispuesta por ARCA, sin importarle el desgaste político que genera en el Gobierno su situación.

“Manuel es consciente del daño político en cuanto a la caída de imagen, pero le explicó todo al presidente y confía en que tiene todo en regla”, recalcaron fuentes muy cercanas al expanelista.

Qué deberá aclarar Adorni

Uno de los principales focos está puesto sobre una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La propiedad no habría figurado en declaraciones juradas anteriores y quedó bajo la lupa luego de que un contratista asegurara ante la Justicia que realizó remodelaciones por unos US$245.000 cobradas “en efectivo y sin factura”. También trascendieron expensas mensuales cercanas a los $700.000 a nombre de su esposa.

A eso se suma un departamento en Caballito que el propio funcionario reconoció habitar y que tampoco aparecía en sus presentaciones patrimoniales previas. El inmueble habría sido adquirido mediante un préstamo poco habitual otorgado por las propias vendedoras, dos jubiladas que habrían financiado cerca del 90% del valor total. Las condiciones de ese crédito privado y su compatibilidad con los ingresos declarados forman parte de las dudas que rodean al caso.

Otro de los capítulos más sensibles involucra el viaje que Adorni realizó junto a su familia en un avión privado rumbo a Punta del Este. El episodio escaló tras difundirse imágenes del traslado y aparecer versiones contradictorias sobre quién pagó el vuelo. Parte del trayecto habría sido financiado por terceros vinculados al mundo empresarial y mediático. Incluso declaraciones de allegados al funcionario terminaron amplificando la controversia al insinuar que el costo podría haber sido cubierto con fondos públicos. La situación abrió interrogantes sobre posibles dádivas, conflictos de interés y eventuales beneficios recibidos por su amigo y conductor de la TV Pública, Marcelo Grandio.

Las sospechas se extendieron además a viajes personales de alto costo. Entre ellos aparece una estadía familiar en Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025, con vuelos en primera clase y hoteles de lujo.