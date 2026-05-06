Javier Milei ratificó que no le pedirá la renuncia a Manuel Adorni pese a la escalada del escándalo judicial

En un duro tuit donde volvió a apuntar contra el periodismo, Javier Milei negó que vaya a echar a Manuel Adorni y descartó cambios en el Gabinete.

Javier Milei y Manuel Adorni en el acto por Malvinas de este año, cuando ya saltó el escándalo por el departamento.

En un duro tuit donde volvió a apuntar contra el periodismo, Javier Milei negó que vaya a echar a Manuel Adorni y descartó cambios en el Gabinete. El presidente sentenció que esas versiones son "otra pelotudez atómica de las basuras inmundas (95%) que llaman 'periodistas'".

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La réplica del jefe de Estado no se hizo esperar. Desde Los Ángeles —donde se encuentra de gira por Estados Unidos—, agregó: "He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil".

En paralelo, el Presidente replicó en su cuenta varias publicaciones de la diputada nacional Lilia Lemoine, quien aprovechó el avance mediático de la causa para respaldar al exvocero presidencial.

La legisladora apuntó contra los medios, a los que acusó de empujar la salida de Adorni del Gobierno.