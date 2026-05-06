Javier Milei ratificó que no le pedirá la renuncia a Manuel Adorni pese a la escalada del escándalo judicial
En un duro tuit donde volvió a apuntar contra el periodismo, Javier Milei negó que vaya a echar a Manuel Adorni y descartó cambios en el Gabinete.
En un duro tuit donde volvió a apuntar contra el periodismo, Javier Milei negó que vaya a echar a Manuel Adorni y descartó cambios en el Gabinete. El presidente sentenció que esas versiones son "otra pelotudez atómica de las basuras inmundas (95%) que llaman 'periodistas'".
La réplica del jefe de Estado no se hizo esperar. Desde Los Ángeles —donde se encuentra de gira por Estados Unidos—, agregó: "He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil".
En paralelo, el Presidente replicó en su cuenta varias publicaciones de la diputada nacional Lilia Lemoine, quien aprovechó el avance mediático de la causa para respaldar al exvocero presidencial.
La legisladora apuntó contra los medios, a los que acusó de empujar la salida de Adorni del Gobierno.
"Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega Pagano ya tenían una meta: hacer que Adorni RENUNCIE. ¿Después qué sigue? ¿Bajate Javier?", replicó Lemoine al periodista Esteban Trebucq en uno de los mensajes que el Presidente mostró.