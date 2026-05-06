El duro cruce entre Milei y Caputo contra Cavallo: "Si hay resentimiento, que no se note" y "me tiene bloqueado"

Las tensiones entre el economista y exministro de Economía, Domingo Cavallo , y el Gobierno sumó un nuevo episiodio. El exfuncionario volvió a criticar el programa económico y la persistencia en el cepo a las empresas. A su vez, lanzó cuestionamientos al ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante una entrevista, Cavallo volvió a lanzar críticas contra la estrategia económica del Gobierno y planteó que el principal obstáculo para una mejora sostenida es la persistencia del cepo, que aún persiste para las empresas. A su vez, disparó contra Caputo: "Es un trader, no tiene ninguna teoría".

Luis "Toto" Caputo , no demoró en responder y le contestó en sus redes sociales: "Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy".

Y agregó: "Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir HORRORES de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos".

Domingo Cavallo consideró que Javier Milei "debería tener un discurso menos agresivo e insultante hacia el resto de los dirigentes” Foto: Noticia Argentinas

Domingo Cavallo consideró que Javier Milei "debería tener un discurso menos agresivo e insultante hacia el resto de los dirigentes” Foto: Noticia Argentinas

La respuesta de Milei

Por su parte, el presidente, Javier Milei, sostuvo que el modelo de Cavallo "contiene expropiaciones masivas". "Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada", señaló.

Lo que dijo Cavallo

El cruce se originó tras las declaraciones del exministro Domingo Cavallo durante una entrevista en el stream Ahora Play con el periodista Maxi Montenegro.

Cavallo cuestionó la estrategia económica del Gobierno y planteó la necesidad de eliminar por completo los controles cambiarios que aún restan.

"El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario. Deben remover los controles de cambio y dejar que haya libre movimiento de capitales, que así como entran, puedan salir", sostuvo.

A su vez, lanzó críticas contra "Toto" Caputo: "Es un trader, no tiene ninguna teoría. Enfoca por un lado y si no sale va por el otro".

"La razón por la cual todavía somos ‘mercado de frontera’ y no pasamos a ser ‘economía emergente’ es por los controles de cambios y porque no hay libre movimiento de capitales”, expresó.

En esa línea, añadió: "El riesgo país se desmoronaría si hacen lo que les estoy sugiriendo y si lo hacen con convicción".

También, remarcó la necesidad de fortalecer las reservas del BCRA: "Tienen que decir 'vamos a acumular reservas' y hacerlo, sin asustarse por el nivel que pueda tener el tipo de cambio", y sostuvo que una mejora en ese frente permitiría renovar deuda "sin ninguna dificultad, pagando tasas moderadas de interés".

El vínculo entre Cavallo y el Gobierno

La relación entre Domingo Cavallo y el Gobierno fue empeorando con el transcurrir de la gestión actual. En un primer momento, el propio Milei reconocía que Cavallo fue el "mejor ministro de Economía de la historia".

Con el avance del programa económico, el extitular del Palacio de Hacienda bajo la gestión de Carlos Menem lanzó reiteradas críticas al programa actual en su blog personal, sobre todo en lo que hace a la eliminación completa del cepo, que aún persiste a las empresas. Incluso, las tensiones llevó a que dos personas de confianza de Cavallo fueran eyectadas del oficialismo: Sonia Cavallo, hija de Domingo Cavallo y exembajadora de la Argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); y Joaquín Cottani, exviceministro de Economía durante esta gestión y también fue funcionario de Cavallo durante su paso en el gobierno de Menem.