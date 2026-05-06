ARCA actualiza el reintegro de IVA a turistas: cómo funciona el nuevo sistema y qué cambia

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) actualizó el régimen de devolución del IVA para turistas extranjeros que realicen compras de bienes de producción nacional. A través de la Resolución General 5843/2026 , publicada en el Boletín Oficial, el organismo incorporó un nuevo mecanismo digital que promete agilizar el proceso y eliminar trámites burocráticos en los puntos de salida del país.

El reintegro aplica a compras de bienes de producción nacional realizadas en comercios adheridos al régimen. El monto mínimo para acceder es de $70 y el porcentaje que se devuelve corresponde al IVA incluido en la factura, descontada la comisión de la empresa operadora del servicio.

A partir de ahora, los comercios que quieran participar deberán adherirse formalmente al régimen y cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, emitir facturas tipo “B”, verificar la condición de turista extranjero del comprador y generar un comprobante electrónico específico para el reintegro.

La Argentina es uno de los países más hospitalarios para el los turistas extranjeros Foto: Shutterstock

El beneficio está dirigido a turistas del exterior que compren productos nacionales gravados en el país. Para acceder, deberán:

Acreditar su condición de turista con documentación válida

Solicitar la factura correspondiente en el comercio adherido

Obtener el comprobante de reintegro

El trámite se completa al momento de salir del país, donde se valida la operación. Si todo está correcto, el turista puede recibir la devolución del IVA.

Formas de devolución

El reintegro podrá realizarse de distintas maneras:

En efectivo

A través de tarjeta de crédito emitida en el exterior

Mediante transferencia o envío al domicilio

Además, el sistema incorpora instancias de control automatizadas y, en algunos casos, verificaciones presenciales por parte de la Aduana.

Cuándo entra en vigencia

La implementación del nuevo sistema digital es gradual. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza ya lo tiene operativo desde la entrada en vigencia de la resolución. El Aeropuerto Jorge Newbery y la Terminal Buquebus del Puerto de Buenos Aires se suman el 2 de junio. El Aeropuerto Internacional de Mendoza El Plumerillo, junto al resto de los puntos de salida del país, se incorporará el 2 de julio de 2026.

Hasta esa fecha, en los puntos que aún no tienen el sistema habilitado, el personal aduanero seguirá aprobando los reintegros de forma manual con sello en el cheque en papel.