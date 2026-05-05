ARCA: por qué el 20 de mayo es una fecha clave para monotributistas

El 20 de mayo es una fecha clave para los monotributistas de ARCA . Ese día vence el plazo para pagar la cuota mensual correspondiente al régimen simplificado, una obligación que alcanza a todas las categorías y terminaciones de CUIT. Cumplir con este pago en tiempo y forma es fundamental para evitar recargos, intereses y posibles inconvenientes en la situación fiscal ante el organismo.

El esquema del monotributo se ajusta dos veces al año en función de la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este mecanismo permite que tanto los topes de facturación como las cuotas acompañen, en cierta medida, la evolución de los precios, aunque también implica que los contribuyentes deban estar atentos a los cambios periódicos.

No abonar la cuota antes del vencimiento genera intereses automáticos y puede derivar en restricciones, como la imposibilidad de emitir comprobantes o acceder a ciertos beneficios. Además, la acumulación de deuda puede llevar a la baja del régimen si no se regulariza la situación.

Las cuotas varían según la categoría y pueden superar el millón de pesos en los niveles más altos. Foto: Walter Moreno/MDZ

Con la llegada de diciembre y el cierre del año fiscal, este ajuste en el monotributo representa un paso importante para consolidar la gestión de ARCA Foto: Walter Moreno/MDZ

Otros vencimientos de mayo

El calendario de ARCA incluye también otras obligaciones importantes durante el mes:

Empleadores: deben presentar y abonar la declaración jurada de aportes y contribuciones a la seguridad social entre el 11 y el 13 de mayo, según la terminación de CUIT:

11/05: CUIT finalizados en 0, 1, 2 y 3

12/05: CUIT finalizados en 4, 5 y 6

13/05: CUIT finalizados en 7, 8 y 9

Casas particulares:

11 de mayo: vence el pago obligatorio (Formulario 102/RT)

15 de mayo: plazo para el pago voluntario (Formulario 575/RT)

IVA y Libro de IVA Digital: los responsables inscriptos deben cumplir con la presentación entre el 18 y el 22 de mayo, de acuerdo a la terminación de CUIT: