ARCA: por qué el 20 de mayo es una fecha clave para monotributistas
ARCA recuerda que el 20 de mayo vence el pago de la cuota del monotributo, una obligación para todas las categorías.
El 20 de mayo es una fecha clave para los monotributistas de ARCA. Ese día vence el plazo para pagar la cuota mensual correspondiente al régimen simplificado, una obligación que alcanza a todas las categorías y terminaciones de CUIT. Cumplir con este pago en tiempo y forma es fundamental para evitar recargos, intereses y posibles inconvenientes en la situación fiscal ante el organismo.
Cuánto se paga según la categoría
- Las categorías más bajas tienen cuotas que rondan los $40.000 a $50.000 mensuales.
- En los tramos intermedios, los valores superan los $70.000 y pueden llegar a más de $100.000.
- En las categorías más altas, los montos escalan significativamente y pueden superar el millón de pesos mensuales en el caso de servicios.
Cómo se actualizan los valores
El esquema del monotributo se ajusta dos veces al año en función de la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este mecanismo permite que tanto los topes de facturación como las cuotas acompañen, en cierta medida, la evolución de los precios, aunque también implica que los contribuyentes deban estar atentos a los cambios periódicos.
Qué pasa si no se paga
No abonar la cuota antes del vencimiento genera intereses automáticos y puede derivar en restricciones, como la imposibilidad de emitir comprobantes o acceder a ciertos beneficios. Además, la acumulación de deuda puede llevar a la baja del régimen si no se regulariza la situación.
Otros vencimientos de mayo
El calendario de ARCA incluye también otras obligaciones importantes durante el mes:
Empleadores: deben presentar y abonar la declaración jurada de aportes y contribuciones a la seguridad social entre el 11 y el 13 de mayo, según la terminación de CUIT:
- 11/05: CUIT finalizados en 0, 1, 2 y 3
- 12/05: CUIT finalizados en 4, 5 y 6
- 13/05: CUIT finalizados en 7, 8 y 9
Casas particulares:
- 11 de mayo: vence el pago obligatorio (Formulario 102/RT)
- 15 de mayo: plazo para el pago voluntario (Formulario 575/RT)
IVA y Libro de IVA Digital: los responsables inscriptos deben cumplir con la presentación entre el 18 y el 22 de mayo, de acuerdo a la terminación de CUIT:
- 18/05: terminaciones 0 y 1
- 19/05: terminaciones 2 y 3
- 20/05: terminaciones 4 y 5
- 21/05: terminaciones 6 y 7
- 22/05: terminaciones 8 y 9