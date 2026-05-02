ARCA: cuándo hay que pagar el monotributo en mayo

Los monotributistas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) tienen marcada una fecha clave en el calendario de mayo: el 20 vence el pago de la cuota mensual. Como es habitual, si ese día cae en feriado o fin de semana, el plazo se traslada automáticamente al primer día hábil siguiente.

La cuota del monotributo no corresponde solo a un impuesto. Incluye tres componentes: el aporte impositivo, los aportes a la obra social y los aportes jubilatorios. Cumplir en término es fundamental para evitar intereses, recargos y posibles sanciones.

Los monotributistas de todas las categorías deben utilizar exclusivamente medios electrónicos para abonar su cuota. El pago presencial queda habilitado únicamente para tres grupos: los inscriptos en el monotributo social, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos.

Para verificar si los pagos fueron registrados correctamente, si se aplicaron al período correspondiente o si existen deudas y saldos a favor, los contribuyentes pueden ingresar al servicio con clave fiscal "Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA)" en el sitio de ARCA .

Cuánto se paga en mayo

Los montos de mayo mantienen los valores vigentes desde febrero, cuando ARCA aplicó una actualización del 14,29%. Las categorías van de la A a la K y los valores mensuales son los siguientes:

Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)

Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)

Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)

Los límites de facturación van desde $10.277.988,13 anuales en la categoría A hasta $108.357.084,05 en la categoría K, y definen en qué segmento se ubica cada contribuyente.