ARCA: cuándo hay que pagar el monotributo en mayo
La cuota del monotributo de mayo vence el 20, y ARCA informa los valores actualizados para todas las categorías.
Los monotributistas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tienen marcada una fecha clave en el calendario de mayo: el 20 vence el pago de la cuota mensual. Como es habitual, si ese día cae en feriado o fin de semana, el plazo se traslada automáticamente al primer día hábil siguiente.
La cuota del monotributo no corresponde solo a un impuesto. Incluye tres componentes: el aporte impositivo, los aportes a la obra social y los aportes jubilatorios. Cumplir en término es fundamental para evitar intereses, recargos y posibles sanciones.
Cómo se paga el monotributo
Los monotributistas de todas las categorías deben utilizar exclusivamente medios electrónicos para abonar su cuota. El pago presencial queda habilitado únicamente para tres grupos: los inscriptos en el monotributo social, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos.
Para verificar si los pagos fueron registrados correctamente, si se aplicaron al período correspondiente o si existen deudas y saldos a favor, los contribuyentes pueden ingresar al servicio con clave fiscal "Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA)" en el sitio de ARCA.
Cuánto se paga en mayo
Los montos de mayo mantienen los valores vigentes desde febrero, cuando ARCA aplicó una actualización del 14,29%. Las categorías van de la A a la K y los valores mensuales son los siguientes:
- Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)
- Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)
- Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
- Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)
- Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)
- Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)
- Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)
- Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)
- Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)
- Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)
- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)
Los límites de facturación van desde $10.277.988,13 anuales en la categoría A hasta $108.357.084,05 en la categoría K, y definen en qué segmento se ubica cada contribuyente.