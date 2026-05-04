ARCA alertó a todos los usuarios que compran por Shein y Temu: el motivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una fuerte advertencia dirigida a los usuarios argentinos que realizan compras en plataformas internacionales como Shein y Temu, tras detectar un incremento de maniobras fraudulentas vinculadas a envíos desde el exterior.

Según informó el organismo, los ciberdelincuentes están utilizando correos electrónicos falsos que simulan ser comunicaciones oficiales de la Aduana o de ARCA. En estos mensajes se notifica a los usuarios sobre supuestas retenciones de paquetes y se les solicita el pago de aranceles, tasas o gastos de almacenamiento inexistentes para liberar los envíos.

El engaño se apoya en detalles que buscan generar credibilidad: logos institucionales, datos personales parciales como el DNI, diseños similares a los oficiales y enlaces que redirigen a sitios web falsos. En algunos casos, incluso se incluyen archivos adjuntos o formularios para obtener información bancaria y personal de las víctimas.

Desde ARCA fueron categóricos: el organismo no solicita pagos ni datos personales por correo electrónico , ni envía links para destrabar paquetes retenidos. Además, aclararon que el único canal oficial de comunicación con los contribuyentes es el Domicilio Fiscal Electrónico.

En paralelo, desmintieron versiones que circulan en redes sociales sobre supuestas retenciones masivas de compras o nuevos requisitos para recibir productos adquiridos en el exterior. Estas informaciones, señalaron, forman parte de estrategias de desinformación para facilitar las estafas.

Ante este escenario, el organismo recomienda no hacer clic en enlaces sospechosos, no descargar archivos adjuntos de origen desconocido y no compartir datos sensibles ante este tipo de mensajes.

Asimismo, recordó que las compras internacionales continúan operando bajo las mismas condiciones: los envíos no deben superar los 3.000 dólares ni los 50 kilos, y se permite un máximo de tres unidades por tipo de producto para uso personal.

La advertencia se da en un contexto de fuerte crecimiento del comercio electrónico internacional en Argentina, lo que amplía el universo de posibles víctimas y genera nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes.