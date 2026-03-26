Shein: una billetera virtual confirmó una gran noticia para usuarios de Argentina

La billetera virtual Mercado Pago confirmó una novedad que impacta directamente en las compras internacionales: ahora permitirá pagar de forma más simple en plataformas como Shein , una de las más utilizadas por los argentinos. La medida busca agilizar las transacciones en sitios del exterior y responde al crecimiento sostenido del comercio electrónico internacional en el país.

Según se informó, los usuarios podrán pagar directamente desde la app utilizando el dinero en cuenta o tarjetas asociadas, sin necesidad de autorizaciones adicionales ni pasos intermedios. Esto reduce fricciones en el proceso y permite completar operaciones en cuestión de segundos.

La novedad también alcanza a otras plataformas como Temu, ampliando las opciones para quienes compran productos importados.

Con esta actualización, Mercado Pago confirma que se convierte en una alternativa más ágil frente a los métodos tradicionales de pago con tarjeta bancaria. Uno de los principales beneficios es que el tipo de cambio del dólar se calcula al momento de la compra y se actualiza en tiempo real, a diferencia de las tarjetas de crédito que toman la cotización al cierre del resumen.

Además, la estrategia de la fintech apunta a que los usuarios mantengan su dinero dentro de la plataforma, evitando transferencias a cuentas bancarias para operar en el exterior.

El boom de Shein sigue vigente

El auge de plataformas como Shein en Argentina no es nuevo. En los últimos años, las compras en sitios internacionales crecieron con fuerza impulsadas por precios competitivos, variedad de productos y envíos puerta a puerta.

En este contexto, la decisión de Mercado Pago busca capitalizar esa tendencia y facilitar aún más el acceso a este tipo de consumo.

La compañía continúa sumando funcionalidades con el objetivo de consolidarse no solo en Argentina, sino también en otros mercados. La integración con plataformas globales representa un paso clave en esa estrategia y refuerza su rol dentro del ecosistema digital de pagos.