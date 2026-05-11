La instancia clave que inició la UNCuyo para el ingreso a las escuelas secundarias

En medio del gran interés de los 3.026 alumnos que quieren ingresar a las escuelas secundarias de la UNCuyo , se conoció que este lunes 11 de mayo comenzarán a trabajar en el Trayecto Formativo de Nivelación. Eso implica que desde hoy están habilitadas las aulas virtuales a distancia para integrar los conocimientos básicos para transitar el Nivel Secundario.

Los aspirantes recibirán, en su correo electrónico (el que declararon en el formulario de preinscripción) tutoriales que explican cómo acceder al aula virtual, al igual que su usuario y contraseña para comenzar el trabajo con los módulos correspondientes a Lengua y a Matemática.

Se trata de un cursado virtual que requiere la aprobación de los diferentes módulos del Trayecto Formativo de Nivelación. Una vez concluidos y aprobados al menos cinco de los seis módulos de este curso de nivelación (tanto para Lengua como para Matemática), se determinará quiénes estarán en condiciones de rendir los dos exámenes a fines de septiembre y principios de octubre. La distribución de vacantes se realizará en función del promedio de las notas obtenidas.

Es importante recordar que los materiales digitales que se trabajarán en el Trayecto Formativo tienen innovaciones y diferencias con respecto a los que se utilizaron en los años anteriores, y recuperan los saberes que son considerados básicos y que el estudiante debe tener para ingresar al Nivel Secundario. El trabajo virtual concluirá el sábado 15 de agosto a las 23.59.

Fechas importantes de la UNCuyo

Exámenes

El martes 8 de septiembre a las 12 la Universidad Nacional de Cuyo publicará el listado de los aspirantes en condiciones de rendir las evaluaciones. Es decir, quienes hayan completado al menos cinco de los seis módulos del Trayecto Formativo de Nivelación para Lengua, y al menos cinco de los seis para Matemática.

La evaluación de Lengua está prevista para el sábado 26 de septiembre, y la de Matemática tendrá lugar el sábado 3 de octubre en lugares y horarios a confirmar. No tienen recuperatorios.

Resultados

La publicación de los promedios del resultado de las evaluaciones, así como el orden de mérito para las escuelas técnicas (Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear) se realizará el miércoles 21 de octubre a las 12 en la web institucional de la Universidad y de cada una de las escuelas.

En tanto la publicación de promedios y orden de méritos para los bachilleratos orientados; Colegio Universitario Central (CUC), Escuela de Comercio Martín Zapata, Escuela del Magisterio y Departamento de Aplicación Docente (DAD), se llevará adelante el jueves 5 de noviembre a las 12 en la web de la UNCUYO y de cada una de las cuatro escuelas mencionadas.