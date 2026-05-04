La UNCuyo abrió las inscripciones para cursar Ingeniería en 2027: los requisitos

Ya abrió un nuevo periodo de inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de las carreras de grado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ). Las fechas clave para los aspirantes que deseen realizar todo el proceso de cursado desde el minuto cero.

Los aspirantes podrán optar por hacer el Curso de Ingreso Completo (CI), para ello deberán inscribirse en el primer periodo de preinscripciones del 4 al 15 de mayo .

También podrán rendir en condición de libre “Compresión Lectora y Resolución de Problemas” para luego cursar el resto de los módulos correspondientes a la carrera que elijan (inscripciones —2º periodo– del 20 al 23 de julio ). O, rendir directamente las Pruebas Generales de Conocimiento (PGC).

Para esto deberán inscribirse en el tercer periodo de preinscripciones del 2 al 4 de noviembre .

El proceso de preinscripción para 2027 en la UNCuyo

En todos los periodos, el proceso se inicia con la preinscripción online a través del sistema SIU Guaraní: https://guarani3.ingenieria.uncuyo.edu.ar/preinscripcion/.

Luego se solicitará la carga de la siguiente documentación en un solo archivo en formato PDF:

DNI (frente y dorso). Imágenes claras, sin reflejos, orientadas verticalmente.

Partida de nacimiento actualizada. Vigencia: hasta 6 meses.

Los aspirantes deberán cargar la documentación aquí: https://nube.ingenieria.uncuyo.edu.ar/s/y2zgYRcBRsWQNCN, durante el periodo de preinscripción, no antes.

Toda la información actualizada sobre modalidades, fechas, requisitos, cronograma de clases, exámenes, material de estudio y canales de consulta se puede consultar en el sitio web de Ingreso: https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/ingreso/ingreso

La atención al público será: lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 14. Miércoles de 11 a 14. Contactos: [email protected]; Teléfono: 4135000 interno 4136; Whatsapp: 2612697787.