"Mendoza Negra": la muestra que pone en valor la cultura afro en la historia regional

La exposición que reúne las investigaciones de Conicet y la UNCuyo busca visibilizar la presencia, historia y cultura de afrodescendientes en Mendoza.

La muestra se llevará a cabo en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano

Este jueves 30 de abril, a partir de las 19, se inaugurará en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano la muestra temporal “Mendoza negra. Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana”. La misma será de entrada libre, con cupos limitados por orden de llegada.

La exposición permanecerá durante los meses de mayo y junio y revelará los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la UNCuyo y el Conicet sobre la esclavitud y la afrodescendencia en la región de Cuyo.

Bajo la premisa “Una exploración histórica sobre la presencia afrodescendiente en Mendoza”, la muestra tiene por objetivo visibilizar la presencia de afrodescendientes en Mendoza y Cuyo desde una perspectiva histórica y promover la reflexión sobre la negación y la invisibilización de este colectivo en la sociedad, según explicaron desde la organización.

Mendoza Negra Mendoza Negra, la muestra que busca poner en valor la cultura afro en la región. Conicet

La curaduría general estará a cargo de Orlando Gabriel Morales, investigador del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Conicet. Además, también participan de la muestra el historiador Daniel Grilli (director del Archivo de Fotografía Histórica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo), Marine Ruiz, María Victoria Urquiza, Matías Latorre, Juliana Marcia Vilchez Pereira, Oriana Pelagatti y Luis César Caballero.