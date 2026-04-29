"Mendoza Negra": la muestra que pone en valor la cultura afro en la historia regional
La exposición que reúne las investigaciones de Conicet y la UNCuyo busca visibilizar la presencia, historia y cultura de afrodescendientes en Mendoza.
Este jueves 30 de abril, a partir de las 19, se inaugurará en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano la muestra temporal “Mendoza negra. Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana”. La misma será de entrada libre, con cupos limitados por orden de llegada.
La exposición permanecerá durante los meses de mayo y junio y revelará los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la UNCuyo y el Conicet sobre la esclavitud y la afrodescendencia en la región de Cuyo.
Bajo la premisa “Una exploración histórica sobre la presencia afrodescendiente en Mendoza”, la muestra tiene por objetivo visibilizar la presencia de afrodescendientes en Mendoza y Cuyo desde una perspectiva histórica y promover la reflexión sobre la negación y la invisibilización de este colectivo en la sociedad, según explicaron desde la organización.
La curaduría general estará a cargo de Orlando Gabriel Morales, investigador del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Conicet. Además, también participan de la muestra el historiador Daniel Grilli (director del Archivo de Fotografía Histórica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo), Marine Ruiz, María Victoria Urquiza, Matías Latorre, Juliana Marcia Vilchez Pereira, Oriana Pelagatti y Luis César Caballero.
La exposición será financiada por fondos concursados en el marco de la convocatoria Ciencia Abierta y Comunicación Pública de la Ciencia (2025), de la Universidad Nacional de Cuyo, obtenidos con el proyecto “Imágenes y Memorias de la Esclavitud y la Diáspora Africana”, dirigido por Daniel Grilli.