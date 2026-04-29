Un científico argentino creó un robot que permitirá detectar plagas en cultivos

La tecnología aplicada al campo sigue dando pasos importantes en Argentina. Esta vez, un desarrollo del Conicet promete cambiar la forma en que se detectan enfermedades en plantas y cómo se aplican los pesticidas en los cultivos .

Se trata de un robot diseñado por el científico Pedro Bocca, del Instituto de Automática de San Juan, que utiliza inteligencia artificial para identificar plagas en tiempo real y actuar de manera precisa. La herramienta no solo detecta el problema, sino que también interviene en el momento.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que, según la FAO, cerca del 40% de la producción agrícola mundial se pierde cada año por plagas y enfermedades. En ese contexto, mejorar la detección temprana puede marcar una gran diferencia para los productores.

El proyecto llevó seis años de trabajo y todavía sigue evolucionando. Uno de los próximos pasos es integrar el robot con sistemas de GPS para mapear los cultivos y detectar cómo se expanden las enfermedades.

Esto permitiría aplicar tratamientos diferenciados: más intensos en zonas afectadas y más leves en áreas cercanas. Incluso se podría anticipar la aparición de nuevos focos antes de que se vuelvan un problema mayor.

Funcionamiento en el Campo

ROBOT_ARBOL_1 Con un 90% de precisión, el robot puede detectar enfermedades en hojas y actuar de inmediato, optimizando el trabajo en el campo. Conicet

El robot se diferencia de los métodos tradicionales al trabajar de forma selectiva en el campo. Analiza hojas directamente para detectar si están sanas o enfermas, algo que antes requería un laboratorio.

Utiliza cámaras que capturan imágenes y una inteligencia artificial entrenada para reconocer patrones. Toma decisiones en menos de diez segundos, con una precisión cercana al 90%.

Se adaptó a condiciones reales del campo, como sombras, luces variables y elementos confusos, superando desafíos de detección en entornos no controlados. Una vez detectado el problema, activa un brazo robótico que aplica pesticidas solo en la zona afectada, evitando rociar toda la planta y reduciendo el uso innecesario de químicos.

Impacto y Adaptabilidad

En definitiva, la aplicación de este robot podría generar menos costos, menor contaminación y una reducción de riesgos para los trabajadores expuestos a insumos tóxicos. Aunque probado en olivos, el sistema es adaptable a otros cultivos arbóreos como cítricos, combatiendo enfermedades como el HLB en limoneros mediante detección temprana.

Actuar a tiempo previene la propagación y posiciona al robot como aliado clave en la producción agrícola, donde cada planta es vital. Este desarrollo ilustra el potencial de la IA en el agro: integra tecnología para mayor precisión, con pruebas ampliadas en camino hacia una producción a escala accesible que mejora rendimientos, reduce pérdidas y cuida el ambiente.