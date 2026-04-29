Máxima Zorreguieta desembarcó en Bariloche para un exclusivo foro económico

La reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta, participará en un encuentro empresarial y disertará sobre salud financiera ante empresarios y economistas.

La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, llegó en las últimas horas a Bariloche para participar de un exclusivo foro empresarial y económico.

La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, llegó en las últimas horas a Bariloche para participar de un exclusivo foro empresarial y económico que reúne a referentes del mundo de los negocios, economistas y figuras destacadas de distintos ámbitos.

La monarca, nacida en Argentina y de 54 años, arribó bajo un fuerte hermetismo y se instaló en el tradicional Hotel Llao Llao, sede de la undécima edición del Foro 2026, evento que comenzó este miércoles en un entorno de máxima reserva.

Durante la jornada central prevista para este jueves, Máxima brindará una exposición centrada en salud financiera, temática vinculada a su rol como Defensora Especial del Secretario General de la ONU para esta área. Su presentación estará orientada a estrategias para mejorar la estabilidad económica de los hogares.

Entre los invitados al encuentro también figura el presidente Javier Milei, aunque hasta el momento no confirmó asistencia.

La disertación de Máxima Zorreguieta El foro congrega a más de cien empresarios y especialistas de diversos sectores económicos. Entre los asistentes aparecen nombres de peso del ámbito corporativo argentino, junto a invitados especiales provenientes del deporte, la cultura y la tecnología.