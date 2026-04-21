Máxima deslumbró con una prenda histórica de 150 años: mirá qué se puso

La reina Máxima lució un broche de 150 años, una pieza histórica que realzó su impecable look en Dokkum. ¡Mirá!

En el teatro de Dokkum, la reina Máxima Zorreguieta asistió junto a Guillermo Alejandro y la princesa Beatriz al tradicional concierto previo a una de las celebraciones más importantes del calendario neerlandés: el Día del Rey.

El estilismo elegido para esta ocasión se movió dentro de una paleta oscura, con pantalones cubiertos de paillettes y una blusa de terciopelo negro tipo wrap, una combinación que ya había utilizado en otras ocasiones vinculadas a eventos musicales, manteniendo cierta continuidad estética.

La bufanda del mismo tejido, con flecos de cuero, agregó una cuota de textura y un detalle inesperado que rompió la uniformidad del conjunto. Sin embargo, el verdadero foco estuvo en el broche de diamantes convertible en horquilla, una pieza con más de 150 años de historia que pasó por manos de figuras como Emma de Waldeck-Pyrmont y la reina Juliana, dentro de la casa real de los Van Oranje.

El diseño, compuesto por doce brazos de diamantes rematados con piedras colgantes, generó un efecto de movimiento constante, casi hipnótico, que acompañó a la reina y elevó el look sin necesidad de agregar más elementos.