Máxima Zorreguieta y el look que marcó el invierno europeo

La reina Máxima Zorreguieta combinó satín azul intenso con zafiros en un evento en Países Bajos. ¡Mirá!

En la reunión anual de Iftar de MKB Den Haag, donde compartió velada con Rajwa y Rania de Jordania, la reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta, apostó por un look royal blue.

Llevó un vestido midi de satín en dos piezas en azul intenso, un tono que se convirtió en su aliado recurrente. La caída fluida del tejido y la estructura clásica respetaron la formalidad del evento, pero los accesorios fueron los que capturaron la atención.

Un broche de plumas, ubicado en el lado derecho del pecho, introdujo todo el dramatismo. Ese detalle elevó el conjunto y posicionó a las plumas como uno de los recursos más interesantes del invierno europeo.

Los pendientes de zafiros completaron el look, viéndose delicados pero imponentes. La reina ya los había lucido en diciembre de 2025 durante la Gala Musical de Navidad en el Teatro Chassé de Breda, cuando llevó el cabello recogido en un rodete que permitió apreciar aún más las piedras.