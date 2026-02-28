Elegí a quién querés que sea la nueva Reina Nacional de la Vendimia
Con las 18 representantes confirmadas, la Fiesta Nacional de la Vendimia entra en su etapa más emocionante.
El cuadro está completo y Mendoza empieza a palpitar la Fiesta Nacional de la Vendimia. Ya conocemos a las 18 reinas departamentales que buscan suceder a la actual soberana en el Teatro Griego Frank Romero Day, y el clima está rebalsado de expectativa y análisis.
La cuenta regresiva apunta al sábado 7 de marzo, cuando el anfiteatro se ilumine con la puesta en escena de 90 cosechas de una misma cepa. El título ya suena a toda una declaración de principios y promete un recorrido estético que conecte tradición y contemporaneidad. Mientras tanto, las soberanas departamentales ya ocupan el centro de toda la atención, y cada una llega con su historia y el respaldo de su comunidad.
Alejandrina Funes, actual Reina Nacional, espera a su sucesora y observa el proceso con la serenidad de quien ya transitó ese instante decisivo. Su figura, ahora mismo funciona como un puente entre dos reinados: el que está vigente y el que comienza a tomar forma en la imaginación del público.
Conocé a las 18 reinas departamentales:
SAN RAFAEL • ANTOLINEZ, Azul
SANTA ROSA • DEMATEIS, Malena
GUAYMALLÉN • SEGURA Victoria
GODOY CRUZ • ARENAS, Martina
GENERAL ALVEAR • CUCATTO, Mariana
LA PAZ • ROZA, Ana Laura
JUNÍN • MUÑOZ, Mara
TUNUYÁN • GIACOMELLI PEDROSA, Agustina
CIUDAD DE MENDOZA • SAMMARTINO, Celeste
MALARGÜE • ARROYO, Priscila
LAVALLE • CANSELMO, Micaela
MAIPÚ • CRESPI, Julieta
RIVADAVIA • JULIÁN, Brunela
LAS HERAS • BACIOCCHI, Chiara
SAN CARLOS • GÓMEZ CORONEL, Virginia
SAN MARTÍN • ROSALEZ, Valentina
TUPUNGATO • GALDAME LUNA, Micaela
LUJÁN DE CUYO • BRAVO, Javiera
