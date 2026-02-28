Elegí a quién querés que sea la nueva Reina Nacional de la Vendimia

Con las 18 representantes confirmadas, la Fiesta Nacional de la Vendimia entra en su etapa más emocionante.

El cuadro está completo y Mendoza empieza a palpitar la Fiesta Nacional de la Vendimia. Ya conocemos a las 18 reinas departamentales que buscan suceder a la actual soberana en el Teatro Griego Frank Romero Day, y el clima está rebalsado de expectativa y análisis.

La cuenta regresiva apunta al sábado 7 de marzo, cuando el anfiteatro se ilumine con la puesta en escena de 90 cosechas de una misma cepa. El título ya suena a toda una declaración de principios y promete un recorrido estético que conecte tradición y contemporaneidad. Mientras tanto, las soberanas departamentales ya ocupan el centro de toda la atención, y cada una llega con su historia y el respaldo de su comunidad.

Alejandrina Funes, actual Reina Nacional, espera a su sucesora y observa el proceso con la serenidad de quien ya transitó ese instante decisivo. Su figura, ahora mismo funciona como un puente entre dos reinados: el que está vigente y el que comienza a tomar forma en la imaginación del público.

Conocé a las 18 reinas departamentales: SAN RAFAEL • ANTOLINEZ, Azul Reinas Departamentales (18) SANTA ROSA • DEMATEIS, Malena ¡Comienza la Convivencia Real! Las 18 reinas departamentales ingresan al Hotel Fuente Mayor j (18) GUAYMALLÉN • SEGURA Victoria Reinas Departamentales (1) GODOY CRUZ • ARENAS, Martina Reinas Departamentales (2) GENERAL ALVEAR • CUCATTO, Mariana Reinas Departamentales (3) LA PAZ • ROZA, Ana Laura Reinas Departamentales (4) JUNÍN • MUÑOZ, Mara Reinas Departamentales (5) TUNUYÁN • GIACOMELLI PEDROSA, Agustina Reinas Departamentales (6) CIUDAD DE MENDOZA • SAMMARTINO, Celeste Reinas Departamentales (7) MALARGÜE • ARROYO, Priscila Reinas Departamentales (8) LAVALLE • CANSELMO, Micaela Reinas Departamentales (9) MAIPÚ • CRESPI, Julieta Reinas Departamentales (10) RIVADAVIA • JULIÁN, Brunela Reinas Departamentales (11) LAS HERAS • BACIOCCHI, Chiara Reinas Departamentales (12) SAN CARLOS • GÓMEZ CORONEL, Virginia Reinas Departamentales (13) SAN MARTÍN • ROSALEZ, Valentina Reinas Departamentales (15) TUPUNGATO • GALDAME LUNA, Micaela Reinas Departamentales (16) LUJÁN DE CUYO • BRAVO, Javiera Reinas Departamentales (17)