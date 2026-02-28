Presenta:

Elegí a quién querés que sea la nueva Reina Nacional de la Vendimia

Con las 18 representantes confirmadas, la Fiesta Nacional de la Vendimia entra en su etapa más emocionante.

Elegí a tu candidata favorita para la corona nacional.

Milagros Lostes - MDZ

El cuadro está completo y Mendoza empieza a palpitar la Fiesta Nacional de la Vendimia. Ya conocemos a las 18 reinas departamentales que buscan suceder a la actual soberana en el Teatro Griego Frank Romero Day, y el clima está rebalsado de expectativa y análisis.

La cuenta regresiva apunta al sábado 7 de marzo, cuando el anfiteatro se ilumine con la puesta en escena de 90 cosechas de una misma cepa. El título ya suena a toda una declaración de principios y promete un recorrido estético que conecte tradición y contemporaneidad. Mientras tanto, las soberanas departamentales ya ocupan el centro de toda la atención, y cada una llega con su historia y el respaldo de su comunidad.

Alejandrina Funes, actual Reina Nacional, espera a su sucesora y observa el proceso con la serenidad de quien ya transitó ese instante decisivo. Su figura, ahora mismo funciona como un puente entre dos reinados: el que está vigente y el que comienza a tomar forma en la imaginación del público.

Es por eso que, desde MDZ, queremos conocer a la favorita del público. Votá por ella al final de la nota.

Conocé a las 18 reinas departamentales:

SAN RAFAEL • ANTOLINEZ, Azul

Reinas Departamentales (18)

SANTA ROSA • DEMATEIS, Malena

¡Comienza la Convivencia Real! Las 18 reinas departamentales ingresan al Hotel Fuente Mayor j (18)

GUAYMALLÉN • SEGURA Victoria

Reinas Departamentales (1)

GODOY CRUZ • ARENAS, Martina

Reinas Departamentales (2)

GENERAL ALVEAR • CUCATTO, Mariana

Reinas Departamentales (3)

LA PAZ • ROZA, Ana Laura

Reinas Departamentales (4)

JUNÍN • MUÑOZ, Mara

Reinas Departamentales (5)

TUNUYÁN • GIACOMELLI PEDROSA, Agustina

Reinas Departamentales (6)

CIUDAD DE MENDOZA • SAMMARTINO, Celeste

Reinas Departamentales (7)

MALARGÜE • ARROYO, Priscila

Reinas Departamentales (8)

LAVALLE • CANSELMO, Micaela

Reinas Departamentales (9)

MAIPÚ • CRESPI, Julieta

Reinas Departamentales (10)

RIVADAVIA • JULIÁN, Brunela

Reinas Departamentales (11)

LAS HERAS • BACIOCCHI, Chiara

Reinas Departamentales (12)

SAN CARLOS • GÓMEZ CORONEL, Virginia

Reinas Departamentales (13)

SAN MARTÍN • ROSALEZ, Valentina

Reinas Departamentales (15)

TUPUNGATO • GALDAME LUNA, Micaela

Reinas Departamentales (16)

LUJÁN DE CUYO • BRAVO, Javiera

Reinas Departamentales (17)

Votá por tu favorita en la siguiente encuesta:

¿Quién querés que sea la nueva...

FUENTE: cultura.mendoza

