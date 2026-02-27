Vendimia 2023: entre el vino y la rebelión, la fiesta que ardió en las calles

Todo sobre aquella Vendimia del 2023 que contó con un guion ecológico, cien mil visitantes y una ciudad atravesada por el debate ambiental.

El calendario oficial de la Vendimia 2023 arrancó el 26 de febrero con la “Bendición de los Frutos” en el Prado gaucho del Parque San Martín. Durante la semana, distintos eventos satélites animaron la ciudad, desplegando cultura, música y celebraciones paralelas que extendieron la experiencia más allá del anfiteatro. La “Vía Blanca” iluminó las principales arterias de la capital con carros alegóricos diseñados por cada departamento desfilaron con sus reinas y cortes, acompañadas por soberanas invitadas de todo el país.

Vendimia 2023 (1) El afiche promocional de la Vendimia del 2023. El sábado, el tradicional “Carrusel de la Vendimia” desplegó su maratónico recorrido de cinco kilómetros y volvió a ser el evento que más gente congregó a la vera de las calles. Se estimó que alrededor de cien mil turistas llegaron a Mendoza durante esa última semana, provenientes de distintos puntos del país y zonas limítrofes. El Carrusel, sin embargo, no fue solo celebración. Como ya es tradición, se transformó en plataforma de reclamos sociales, contando con la presencia de sambleas de distintos departamentos que marcharon con carteles y muñecos alusivos por el agua pura; se repitieron las consignas contra el fracking y la megaminería; y también las críticas por la reciente ley que permite explorar Cerro Amarillo.

Vendimia 2023 (2) Naturaleza en escena, furia en el Carrusel: la Vendimia más intensa de los últimos años. El acto central llevó un título que iba perfecto con el clima de época: “Juglares de Vendimia. Un canto a la naturaleza”. El guion ganador, escrito por Jorgelina Flores, propuso un mensaje ecológico profundo y atravesado por la conciencia ambiental que ya venía resonando en las calles. La puesta, dirigida por Franco Agüero, se desarrolló en el Teatro Griego Frank Romero Day, que celebró su sesenta aniversario.

La idea escenográfica estuvo a cargo de María Claudina Gomenzoro y Florencia García Alcaraz; las cajas lumínicas fueron responsabilidad de Felipe Santiago Gerardi; la dirección de audiovisuales quedó en manos de Sergio Sánchez; la dirección coreográfica fue de Paula Barbuzza; la dirección de actores de Olga Lopresti; y la música estuvo bajo la conducción de José Darío Maugeri y Nicolás Palma.