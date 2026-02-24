Vendimia 2021: la fiesta que sobrevivió a la pandemia y se volvió película

“Historias de Vendimia” transformó el espectáculo tradicional en una producción audiovisual proyectada en 55 países, marcando la edición más atípica en 85 años.

Hubo un año en que la Vendimia no se vivió en el anfiteatro ni encendió los cerros con su caja lumínica. En 2021, la Fiesta Nacional enfrentó el escenario más adverso en sus ochenta y cinco años de historia. La pandemia de COVID-19, que desde comienzos de 2020 sacudió al planeta con contagios y muertes, obligó a Mendoza a disponer medidas de aislamiento apenas días después de finalizada la edición anterior.

La gran pregunta fue inevitable: ¿suspender o reinventar? Mientras otras celebraciones populares del país y del mundo bajaron el telón, en la provincia se eligió un camino más complejo y, también, más audaz.

Vendimia 2021 (3) Con estrictos protocolos sanitarios y rodajes en 36 locaciones, Mendoza reinventó su fiesta mayor en pleno COVID-19. Organizadores y hacedores históricos de Vendimia decidieron representar la historia vendimial cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios. Así nació “Historias de Vendimia”, seis episodios independientes concebidos en formato cinematográfico. La logística fue monumental, con equipos de trabajo, artistas, camarógrafos, iluminadores, sonidistas, vestuaristas, maquilladores y proveedores de catering, traslados y servicios sanitarios que debieron organizarse bajo un esquema que garantizara distanciamiento y control. El operativo sanitario resultó exitoso, y no se detectaron contagios masivos ni personas con síntomas o resultado positivo dentro de esa enorme estructura humana.

Vendimia 2021 (1) Seis episodios, directores escénicos y realizadores de cine unieron fuerzas para mantener viva la tradición. Cada episodio reunió a directores escénicos históricos de la fiesta junto con realizadores cinematográficos. Tras los casting, los ensayos se realizaron en grupos reducidos en el Centro Cultural Le Parc y en enero comenzó el rodaje en treinta y seis locaciones distribuidas por toda la provincia. El primer capítulo, “Creadores de oasis”, abordó la relación entre desierto y agua con una alusión dramática a las adversidades que enfrentan los trabajadores de la viña. La dirección cinematográfica estuvo a cargo de Gaspar Gómez y la dirección Vendimia de Alicia Casares y Claudio Martínez. En “Inmigrantes”, con dirección cinematográfica de Valentina González y dirección Vendimia de Alejandro Conte, se trazó una alegoría sobre la llegada de quienes forjaron la Mendoza vitivinícola, dejando abierto un mensaje sobre la relación patrón-empleado.

Vendimia 2021 (2) Cómo Mendoza reinventó su Vendimia en pandemia. “Aconcagua, espíritu de mujer y vino”, tercer episodio dirigido cinematográficamente por Camila Menéndez y en lo vendimial por Vilma Rúpolo, insinuó la presencia permanente de los pueblos originarios, aunque su mensaje ritual dificultó la comprensión para quienes no conocían el trasfondo. “Hechizos”, con dirección cinematográfica de Leandro Suliá Leiton y dirección Vendimia de Alejandro Grigor y Héctor Moreno, narró el amor que nace entre dos trabajadores de bodega. “San Martín”, dirigido por Natanael Navas con dirección Vendimia de Pedro Marabini, evocó el balance del prócer junto a los hombres que protagonizaron la gesta emancipadora de Argentina, Chile y Perú. Finalmente, “Somos”, bajo la dirección cinematográfica de Ciro Novelli y dirección Vendimia de Walter Neira y Guillermo Troncoso, intentó sintetizar la historia regional a través de una familia, sus creencias y hábitos populares.