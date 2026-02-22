Fiesta de la Vendimia: los 6 particulares e históricos escenarios del Acto Central

Desde que la Fiesta Central de la Vendimia de Mendoza comenzó a festejarse hace 90 años, siempre se desarrolló en escenarios enclavados en el emblemático Parque General San Martín creado por inspiración de Carlos Thays en 1896 como “Parque del Oeste”, aunque nadie podrá negar que el impactante Teatro Griego Frank Romero Day , se convirtió desde su inauguración en el verdadero hogar de la vendimia mendocina.

Pero ese largo derrotero de festejos históricos, que termina coronando la reina vendimial, transitó por distintos lugares hasta llegar a nuestros días. He aquí un recuento de esos espacios tan caros al sentimiento popular de Mendoza.

Fue en abril de 1936. Todo comenzó con esa iniciativa del Gobernador Guillermo Cano, su ministro Frank Romero Day y el flamante primer “director de turismo” de Mendoza, Ramón Corti Videla, cuya repartición se abrió precisamente para la ocasión (ley provincial Nº 1.216), siendo la primera provincia del país que creó un área específica para la administración y fomento del turismo.

El decreto provincial Nº 87 estableció la realización de una fiesta que “exaltara a la uva, el vino y a la belleza de Mendoza”. Así fue como el escenario elegido para la primera Fiesta de la Vendimia fue el estadio del Club Gimnasia y Esgrima (fundado en 1908) y que recientemente había inaugurado su nueva cancha en 1934 con capacidad para 21.000 personas en ese entonces (curiosa digresión: el actual estadio “Víctor Antonio Legrotaglie” del “lobo” mendocino tiene capacidad para 15.000 espectadores).

Allí se desarrollaron las ediciones de 1936, fiesta que consagró a Delia Larrivè Escudero (representante de Godoy Cruz y la primera reina de la historia de la vendimia) y la segunda vendimia provincial de 1937 que determinó que la soberana de Junín: Elia Rico, saliera electa entre 16 representantes departamentales. Ciudad no participaba de la elección y el departamento de Malargüe recién será fundado en 1950, y por primera vez se incorporaban a la fiesta central: General Alvear y San Rafael, ausentes en 1936.

Las playas serranas

La tercera edición (1938) será en las “Playas Serranas”, junto al lago de Regatas. La característica de esta edición estuvo dada porque por primera vez se realizará la tradicional Bendición de los Frutos estando a cargo de monseñor José Aníbal Verdaguer.

En dicho año, paralelamente será consagrada como “Patrona de los Viñedos” a la Virgen de la Carrodilla, ocupando desde ese momento un lugar muy representativo y simbólico en todas las celebraciones vendimiales.

El lago del Club Mendoza de Regatas

En un escenario flotante de 40 metros de ancho por 20 metros de profundidad sobre el lago del Parque General San Martín se desarrolló la fiesta de 1941. Contaba además con dos embarcaderos y un puente que lo vinculaba con el Club Regatas. Participaron de la puesta en escena 250 artistas y varias orquestas típicas mendocinas.

El espejo de agua formó parte del diseño original de Thays. En un primer momento el lago construido en el medio del nuevo parque solamente cumplía la función de ser un reservorio y abastecedor de agua para poder regar los paseos, arbustos y árboles sembrados. Pero al poco tiempo se convirtió en un espontáneo natatorio popular. Esta será una de las circunstancias que en 1909 determinó la creación del Club Mendoza de Regatas con el fin de generar una mejor administración, mayor control y un celoso cuidado del espacio.

La rotonda del Parque

Hacia 1910, la Rotonda del Parque General San Martín era uno de los sitios preferidos para los encuentros sociales y espectáculos musicales de los mendocinos, epicentro además de grandes actos políticas y grandes justas deportivas. Tradicional espacio de las habituales retretas de las bandas de música y paseo de todos los corsos de las flores y farándulas estudiantiles.

La rotonda presentaba una pérgola central que servía de escenario para las orquestas y los “mitin” partidarios. Estaba ubicada, próxima a la emblemática “Calesita del Parque”, y fue eje de grandes festejos populares que llegaron a convocar (según crónicas periodísticas de la época) 190.000 personas en varias ediciones, de las muchas vendimias que se desarrollaron en ese lugar; como por ejemplo la vendimia de 1944 que contó la presencia en vivo de uno de los grandes ídolos populares de la época: Hilario Cuadros y sus Trovadores de Cuyo.

En paralelo, también durante la edición 1944, y para sumar más atractivos al evento, el gobierno provincial contrató al famoso parque de diversiones porteño “Hollywood Park”, que con sus juegos deleitó a la concurrencia mendocina. Así, “la vuelta al mundo”, “las sillas voladoras”, el tiro al blanco con rifles de aire comprimido, derribar tarros con pelotas de trapos, los toboganes gigantes, etc., se mezclaron con cogollos, tonadas y bailes para terminar eligiendo a Olga Varas (Junín) como reina de la vendimia.

El autódromo General San Martín

Entre 1950 y 1962, la Vendimia se desarrolló en el que fue el abandonado Autódromo General San Martín, que se encontraba dentro del predio del parque homónimo (denominado hasta 1955: “Autódromo Juan Perón”). Estaba ubicado donde hoy se encuentra el Estadio Malvinas Argentinas. Una olla natural fue el ámbito propicio para la realización de multitudinarias fiestas por más de una década. Vaya paradoja, en ese futuro estadio mundialista (sede del Mundial de Fútbol de 1978) se realizará por única vez la edición 2002 de la fiesta vendimial, como consecuencia del plan de austeridad programado por el gobierno provincial con motivo de la fuerte crisis económica y social de diciembre de 2001.

El teatro griego Frank Romero Day

Histórico y patrimonial espacio que alberga la Fiesta Nacional de la Vendimia desde 1963. Se encuentra emplazado entre los cerros del piedemonte mendocino, y fue ideado en 1938 por el destacado arquitecto mendocino Daniel Ramos Correas y construido con piedra natural de la zona.

El plan del ingeniero Ramos Correas procuraba proyectar una extensión del Parque San Martín (ideado y concretado originariamente por Thays, como ya habíamos mencionado) complementándolo con la visionaria propuesta de crear tres teatros al aire libre para cubrir en diversas escalas el aspecto cultural del paseo.

El primero, con capacidad para mil personas, formaría parte de un parque infantil proyectado en el sitio que hasta ese momento ocupaba aquel antiguo zoológico (ya desaparecido, tras trasladarse al actual Ecoparque). Será el vigente “Teatro - Auditorio Pulgarcito”. El segundo de los auditorios fue pensado por Ramos Correas aprovechando la ubicación y los desniveles de lo que había sido la antigua rotonda (ya mencionada). Dicho proyecto del “teatro de la rotonda” no fue concretado porque posteriormente se modificó la circulación de las calles internas del parque lo que imposibilitó su realización.

Por último, el tercer teatro proyectado se emplazaría en las proximidades al Cerro de la Gloria. Éste y sus cerros vecinos trazaban una gran hondonada fácilmente aprovechable para su construcción, lo que favorecía las tareas a realizar.

Se lo empezó a construir en 1941, cuando el ministro de Economía, Obras Públicas y Riego, Frank Romero Day, otorgó los fondos, y aunque las obras estuvieron detenidas durante años, se estrenaron parcialmente el 30 de diciembre de 1950 cuando se presentó “El Canto de San Martín”, con poema de Leopoldo Marechal y música de Julio Perceval.

En 1962 se decidió continuar con las obras y un año después (1963), la fiesta adquirió su escenario definitivo denominado “Teatro Griego Frank Romero Day” en honor a uno de los grandes hombres de la historia de Mendoza y pionero de su fiesta máxima, quien había fallecido en 1950.

Así fue como en esa edición de 1963, la fiesta cumplió el sueño de poseer su casa propia. El extraordinario Abelardo Vázquez escribió el guion de la celebración y dirigió su obra: “La viña junto al camino” que consagró a Elba Espósito, representante de San Martín, y hermana de Isabel Espósito, que también será Reina de la Vendimia en 1971 tras el inolvidable espectáculo “La vendimia de cristal”, nuevamente dirigido por Abelardo Vázquez.