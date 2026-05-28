Cuánto cuesta pintar una casa de 100 metros cuadrados en Buenos Aires en mayo de 2026

Las paredes recién pintadas vuelven a aparecer en los planes de muchas familias cuando llega el frío. El problema es que, este año, darle una mano de pintura a la casa ya no entra en la lista de gastos “menores”. En Buenos Aires, pintar una vivienda promedio de 100 metros cuadrados puede demandar entre $2,5 millones y $4 millones.

Un número que refleja la suba constante de materiales y mano de obra vinculada a la construcción. El monto final cambia bastante según el estado de la vivienda y el tipo de producto elegido. Las pinturas de mejor calidad, que suelen cubrir más y durar varios años sin retoques, hoy cuestan bastante más que las líneas básicas. Y ahí no termina el gasto: enduido, selladores, lijas, rodillos, cintas y otros materiales necesarios para preparar las superficies también empujan el presupuesto hacia arriba.

En muchas casas el problema aparece antes de abrir el primer balde. Humedad, grietas o capas viejas de pintura obligan a hacer arreglos previos que consumen tiempo y elevan los costos. Hay trabajos donde la preparación termina siendo casi tan importante como la pintura en sí.

La mano de obra también tuvo aumentos fuertes durante el último año . En Buenos Aires, los pintores suelen cobrar por metro cuadrado, aunque algunos prefieren presupuestar por ambiente o por jornada. Hoy los valores arrancan cerca de los $8.000 por metro cuadrado y pueden superar los $15.000 cuando el trabajo es más complejo o requiere varios días.

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Cuánto cobra la mano de obra

Los departamentos con techos altos, muebles difíciles de mover o espacios reducidos suelen encarecer todavía más el servicio. Algunos presupuestos incluyen protección de pisos y mobiliario, mientras otros cobran esos trabajos por separado.

Por eso, quienes conocen el rubro recomiendan comparar varias propuestas antes de contratar. No todos los presupuestos contemplan lo mismo: hay pintores que cobran únicamente la mano de obra y dejan los materiales a cargo del propietario, y otros que ofrecen el servicio completo.

Qué recomiendan antes de contratar

También aparece otro detalle que muchas veces pasa desapercibido: el rendimiento de la pintura. Algunas opciones económicas parecen convenientes al principio, pero necesitan más manos y terminan generando un gasto parecido —o incluso superior— al de productos de mejor calidad.

Con los costos del hogar cada vez más altos, pintar dejó de ser una decisión improvisada para muchas familias. Aun así, sigue siendo una de las formas más elegidas para renovar ambientes sin meterse en obras grandes ni reformas estructurales.