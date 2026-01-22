Pintar una casa de 100 metros cuadrados en 2026: cuánto cuesta, tarda y qué incluye

Pintar toda la casa suele sentirse como un “antes y después” inmediato. El ambiente se ilumina, se ordena la estética y hasta mejora la percepción de limpieza. En decoración, muchos especialistas recomiendan repetir esa renovación cada cinco a siete años, según el uso y el estado de las paredes.

Pero la pregunta que aparece siempre es la misma: ¿cuánto dinero hay que tener a mano? En Argentina no existe un tarifario único. El valor cambia por zona, por el estado de las superficies y por el tipo de pintura elegida. Aun así, hay rangos de referencia que ayudan a planificar.

Guillermo Ortega, gerente de la red Sui Color, explica que para una vivienda de 100 metros cuadrados, contando interior y exterior, los materiales suelen ubicarse entre $800.000 y $900.000 si se opta por una pintura de calidad media. A ese número se le suma la mano de obra, que en trabajos profesionales puede moverse entre $2.000.000 y $3.000.000.

Es decir, el total queda fácilmente por encima de los $2,8 millones y puede trepar más, según el caso. El costo no solo depende del metraje. También pesa cuánto hay que “arreglar” antes de pintar y si se buscan terminaciones más sofisticadas.

En general, el presupuesto contempla la preparación de superficies. Ahí entran el lijado, el masillado, la aplicación de selladores y el armado de una base pareja. Luego viene la pintura en sí, que suele requerir dos o tres manos para lograr cobertura uniforme. También se incluyen imprimaciones, herramientas y, al final, una limpieza básica del área intervenida.

Un detalle que no siempre se interpreta igual: en algunos presupuestos, la pintura puede cotizarse por separado si el cliente prefiere comprarla por su cuenta. ¿Qué hace que el monto suba fuerte? Arreglos profundos, enduido extensivo, tratamiento de humedad, revestimientos texturados o el salto a líneas premium de pintura.

Tiempos de obra, cantidad de pintores y cómo preparar la casa

Para una casa de 100 m², lo habitual es trabajar con un equipo de dos o tres pintores. Con dedicación completa, el plazo total ronda entre cinco y ocho días hábiles. En ese cronograma entra todo: preparación, aplicación de manos, exteriores e interiores, y los tiempos de secado entre capas. Para que el proceso sea más ágil, conviene preparar la casa antes de que lleguen. Sacar o cubrir muebles, descolgar cuadros, correr cortinas, proteger pisos y marcos, y dejar definidos los colores. También sirve organizar la vida cotidiana: habrá ambientes inhabilitados por momentos, y la ventilación es clave para que el olor se vaya rápido.

El secado “al tacto” suele ocurrir en una o dos horas, pero el curado completo puede tardar alrededor de 24 horas en interiores. En exterior puede estirarse a 48 horas si hay humedad o clima inestable. Para dar una segunda mano, lo recomendable es esperar entre cuatro y seis horas, siempre mirando las condiciones del día. Planificar esos tiempos evita apuradas que arruinan el acabado.

En cuanto a tendencias 2026, una vuelta marcada hacia lo cálido y lo natural. En interiores aparecen neutros con temperatura, como cremas y beiges, y también tierras, verdes suaves y azules apagados. Para paredes de acento, ganan lugar colores más profundos, usados en una sola superficie para sumar carácter sin saturar. Afuera, la línea va por tonos inspirados en naturaleza: arenas, verdes y grises cálidos, con detalles que suman personalidad pero mantienen elegancia. En definitiva, pintar no es solo estética: es una inversión. Y, con números claros desde el inicio, se vuelve mucho más fácil decidir.