4 ejercicios: una rutina para todo el cuerpo que se hace en casa y sin pesas

Una rutina rápida que trabaja varios músculos del cuerpo y mejora la resistenica. Te contamos cuántas repeticiones se recomiendan y cuáles son las precauciones.

Los ejercicios aeróbicos y de fuerza son clave para mantenerse en forma. No es necesario realizar rutinas con numerosos ejercicios que parecen durar una eternidad, sino que con pocos movimientos se puede lograr poner al metabolismo en marcha y lograr músculos fuertes. La clave radica en escoger los ejercicios compuestos, es decir, que trabajan varios músculos a la vez.

El primer ejercicio son las sentadillas que son clave para entrar en calor las piernas, la espalda baja y el abdomen. Primero realiza unas repeticiones lentas y conscientes para activar las articulaciones y luego completa repeticiones más rápidas. Si quieres puedes agregar unas mancuernas o tobilleras para lograr un movimiento desafiante que desarrolle tu fuerza.

adulto mayor ejercicio Hacer ejercicio es clave para mantenerse saludable. Shutterstock El segundo ejercicio es la flexión. Este fortalece los músculos de los brazos, pectorales y hombros, que son clave para mantener una buena postura y realizar tareas cotidianas fácilmente cómo llevar bolsas de supermercado. Pero para tener buenos resultados es necesario respetar la técnica: manos debajo de los hombros y espalda recta al bajar el pecho hacia el suelo.

Luego siguen las planchas. Este ejercicio isométrico fortalece los músculos del tren superior. Al igual que las flexiones, el secreto es mantener una buena postura. Por eso los codos deben permanecer debajo de los codos, la espalda recta y los pies apoyados en el suelo.

ejercicios Una rutina con diferentes ejercicios ayudará a mejorar la resistencia. Pinterest Finalmente hay que realizar burpees. Este movimiento combina fuerza y cardio, y ayuda a generar resistencia mientras fortalece los músculos del tren superior.