Pilates en pared: la rutina con 5 ejercicios que se hace en casa para fortalecer y corregir la postura

Con pocas repeticiones, esta rutina está pensada para personas con tiempo limitado pero que quieren ejercitarse desde casa.

El pilates de pared ha ganado popularidad porque se puede hacer en casa y se adapta al nivel físico de cada persona. Se puede decir que se convirtió en una tendencia ya que acumula más de 18 mil búsquedas en Google y millones de visualizaciones en TikTok, donde se encuentran cientos de rutinas diferentes.

Este tipo de pilates consiste en realizar ejercicios con una pared como punto de apoyo. Sus movimientos son de bajo impacto y ayudan a mantener el equilibrio mientras mejoran la alineación del cuerpo. Por eso esta variante del pilates es ideal para principiantes, aunque recomendamos consultar con un profesional si hay molestias o hay una condición previa.

Pilates en casa perfecto para reducir la cintura. Foto: Shutterstock Pilates ayuda a mejorar la respiración y conciliar el sueño rápidamente. Shutterstock La rutina que te vamos a compartir a continuación está diseñada para trabajar la fuerza y promover el crecimiento muscular. Además, son ejercicios de baja intensidad que ayudan a mejorar la calidad del sueño, reducir los niveles de estrés y aumentar la concentración.

La rutina adaptada al hogar Puente de marcha: 12 repeticiones

Flexiones: 10 repeticiones

Sentadilla en la pared: 12 repeticiones

Giros oblicuos para abdomen: 20 repeticiones

Puente de glúteos: 10 repeticiones Caminar con pesas aumentan los beneficios para el cuerpo Foto: Shutterstock Complementá esta rutina con actividades de cardio. Shutterstock Cabe destacar que para notar el progreso es imprescindible que se respete la técnica de cada ejercicio. Si las posturas no son las correctas es probable que se evidencien dolores en la espalda baja, los hombros o el abdomen bajo. Por eso recomendamos realizar cada ejercicio con calma y consultar si no estás seguro.