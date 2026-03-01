Pilates en pared: la rutina con 5 ejercicios que se hace en casa para fortalecer y corregir la postura
Con pocas repeticiones, esta rutina está pensada para personas con tiempo limitado pero que quieren ejercitarse desde casa.
El pilates de pared ha ganado popularidad porque se puede hacer en casa y se adapta al nivel físico de cada persona. Se puede decir que se convirtió en una tendencia ya que acumula más de 18 mil búsquedas en Google y millones de visualizaciones en TikTok, donde se encuentran cientos de rutinas diferentes.
Este tipo de pilates consiste en realizar ejercicios con una pared como punto de apoyo. Sus movimientos son de bajo impacto y ayudan a mantener el equilibrio mientras mejoran la alineación del cuerpo. Por eso esta variante del pilates es ideal para principiantes, aunque recomendamos consultar con un profesional si hay molestias o hay una condición previa.
La rutina que te vamos a compartir a continuación está diseñada para trabajar la fuerza y promover el crecimiento muscular. Además, son ejercicios de baja intensidad que ayudan a mejorar la calidad del sueño, reducir los niveles de estrés y aumentar la concentración.
La rutina adaptada al hogar
- Puente de marcha: 12 repeticiones
- Flexiones: 10 repeticiones
- Sentadilla en la pared: 12 repeticiones
- Giros oblicuos para abdomen: 20 repeticiones
- Puente de glúteos: 10 repeticiones
Cabe destacar que para notar el progreso es imprescindible que se respete la técnica de cada ejercicio. Si las posturas no son las correctas es probable que se evidencien dolores en la espalda baja, los hombros o el abdomen bajo. Por eso recomendamos realizar cada ejercicio con calma y consultar si no estás seguro.
Al principio, esta rutina puede parecer algo exigente y difícil, pero con el pasar de los días los músculos se acostumbran a los movimientos y se puede agregar peso con mancuernas, tobilleras o lo que se prefiera. También es aconsejable agregar otro tipo de actividad física para mejores resultados.