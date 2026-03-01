Joyas ocultas: 2 películas de Netflix para maratonear este fin de semana

Películas con tramas que combinan el terror y el supenso que dejan al espectador quieto en su silla hasta el final.

Netflix se despide de febrero con algunos estrenos que pasaron desapercibidos por el radar de los grandes portales. Sin embargo, cada producción ofrece una historia fascinante. Estas propuestas combinan tramas inquietantes con una ejecución visual impecable que te hacen disfrutar hasta el último minuto.

Garra de Hierro es un drama basado en una historia real. Sus protagonistas son los hermanos Von Eric y la película nos muestra su ascenso y caída como familia debido a la exigente y tóxica disciplina de Fritz Von Eric, el padre. Se dice que cada uno de los Von Eric cayó en una maldición ya que sufren tragedias personales.

garra de hierro netflix La película que se estrenó en Netflix. Netflix. Esta película es protagonizada por un Zac Efron físicamente irreconocible. Un dato curioso de la producción es que el director decidió omitir a uno de los hermanos de la vida real porque consideró que su historia era tan desgarradora que el público difícilmente creería que tantas tragedias pudieran azotar a una sola familia.

Otra película recomendada Vértigo es una película que se estrenó en 2022 pero fue sumada al catálogo durante febrero. Esta producción sigue a dos escaladoras expertas que deciden subir una torre abandonada de 600 metros de altura. Su problema aparece cuando quedan atrapadas en la plataforma y no tienen señal para pedir ayuda.

vértigo netflix Vértigo, estrenada en 2022. Netflix. Muchos la recomiendan porque es una historia cargada de suspenso y adrenalina que genera una sensación de vértigo en los espectadores. Su forma de conectar con el público la catapultó al éxito y ya se han confirmado secuelas aunque no hay fechas de estreno oficiales.