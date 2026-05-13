Netflix: el drama familiar que deja a todos pensando en el final

La película de Netflix sobre un divorcio que está emocionando a miles. Un viaje familiar, una separación y un final que conmueve.

Nada sale como estaba planeado en este drama. Netflix tiene en su catálogo “Aprender a soltar”, una película que mezcla crisis familiar, emociones intensas y un viaje cargado de tensión. La historia sigue a Stella, una mujer que intenta salvar a su familia luego de que su esposo le pide el divorcio.

El drama de Netflix que emociona por su historia familiar “Aprender a soltar” es un drama en el que la trama gira alrededor de Stella, interpretada por Josephine Bornebusch, quien organiza unas vacaciones familiares tras enterarse de que Gustav quiere separarse.

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El viaje parece una oportunidad para cerrar heridas, pero cada integrante de la familia arrastra conflictos propios. Gustav, interpretado por Pål Sverre Hagen, empieza a mirar su matrimonio desde otro lugar mientras sus hijos también enfrentan sus propios problemas.