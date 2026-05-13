¿Fue un accidente? Netflix estrena un escalofriante caso real que te dejará con los pelos de punta

El 15 de mayo Netflix sumará un nuevo título que promete mantener a la audiencia en vilo y abrir un profundo debate. La plataforma de streaming estrena "The Crash", un documental que desmenuza uno de los casos policiales más impactantes.

El documental retrata la tragedia automovilística provocada por la joven Mackenzie Shirilla, uno de los casos más dolorosos de Estados Unidos.

Lo que inicialmente fue reportado como un brutal e inexplicable accidente de tránsito, terminó convirtiéndose en una densa investigación criminal que sacudió a la opinión pública y dejó al descubierto una trama de obsesión y decisiones fatales.

La producción toma como punto de partida los hechos reales ocurridos en Ohio. Una madrugada, un vehículo se estrelló a más de 160 km/h de forma directa contra las paredes de un edificio residencial. En el automóvil viajaban tres jóvenes: Mackenzie Shirilla, su novio y un amigo de la pareja. Tras el impacto, los dos acompañantes perdieron la vida de inmediato, mientras que la conductora sobrevivió.

A medida que los peritos viales y los investigadores comenzaron a reconstruir la escena, las sospechas sepultaron la hipótesis de una fatalidad.

De alguna manera, el documental expone cómo el análisis técnico demostró la falta de marcas de frenado y una aceleración deliberada antes del choque, transformando el caso en un juicio por asesinato intencional.

Además, en esta producción de Netflix se analiza la conducta de la acusada por el frío comportamiento de Shirilla antes, durante y después del proceso judicial que la terminó condenando a prisión perpetua.

Con giros inesperados y preguntas escalofriantes sobre los límites de la salud mental y la violencia en los noviazgos jóvenes, "The Crash" se perfila como uno de los lanzamientos más potentes del mes para los amantes del género documental.