La serie coreana de 14 capítulos que conquista Netflix con romance y humor

Las series cortas son perfectas para maratonear. Para esos momentos, Netflix acaba de renovar su catálogo con una serie coreana de comedia y romance, y ya se posiciona como lo más visto de la plataforma.

La serie se llama Mi némesis con aire de realeza y narra la historia de Kang Dan-shim, una ambiciosa y peligrosa concubina condenada a morir por envenenamiento. Pero tras beber la pócima, realiza un salto temporal de 300 años y despierta en Seúl de 2026.

Su alma reencarna en el cuerpo de una actriz de bajo perfil que está filmando una producción histórica. Allí se cruza con Cha Se-gye, un hombre despiadado y poderoso con el que comienza una relación cargada de amor y odio.

Quienes la vieron la están recomendando porque su trama rompe los moldes tradicionales de las comedias románticas al presentar una heroína con una moral ambigua. También presenta un contraste de una villana legendaria enfrentándose a la tecnología, los rascacielos y los autos que generan situaciones cómicas.

La crítica especializada le dio luz verde y alabó el ritmo magnético de los primeros episodios gracias a la protagonista que actúa como “el pez fuera del agua más extremo”. Asimismo, elogian que el guión evite redimir por completo a la villana, aunque como punto negativo señalan que a mitad de la temporada la trama se vuelve algo cíclica.

La serie estrena dos episodios por semana y se publicarán todos a finales de junio de 2026. Por el momento se puede hacer maratón de dos episodios, pero habrá que esperar para poder ver de un tirón los 14 capítulos.

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