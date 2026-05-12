Tras entregar la prelista de la Selección argentina para el Mundial, Scaloni define a sus 26 convocados
Lionel Scaloni dio a conocer la extensa nómina a la espera del recorte final, que será el 30 de mayo. Hay nombres fijos, varios candidatos y otros que quieren dar la sorpresa.
La Selección argentina entra en la recta final de cara a la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá. Lionel Scaloni entregó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 y en semanas dará a conocer la más importante: el 30 de mayo es la fecha límite para presentar la de 26 definitiva.
El entrenador campeón del mundo ya tiene una base consolidada y apenas algunos lugares abiertos para terminar de definir al plantel. Al no haber escasos cupos libres, la lucha por meterse en la nómina final está que arde y promete tener sorpresas.
El arco y la defensa son los sectores más consolidados
Entre los que tienen el pasaje asegurado aparece, claramente, Lionel Messi, que irá por su sexta participación en una Copa del Mundo. A su alrededor, yendo de abajo para arriba, se mantiene la estructura de confianza del cuerpo técnico: Emiliano Martínez será el arquero titular y Gerónimo Rulli y Juan Musso, de gran año en Atlético de Madrid, se perfilan como suplentes.
En defensa, hay varios nombres que parecen inamovibles: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi van camino a ser las principales opciones en la zaga central. A su vez, en los laterales, no hay dudas de que estarán Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolas Tagliafico.
Del medio para adelante hay nombres fijos, pero faltan llenar varios casilleros
La mitad de la cancha también tiene apellidos que son imposibles de tachar por lo que representan para la Scaloneta. Allí aparecen Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Exequiel Palacios. También aparecen muy bien posicionados Nicolás González, Giuliano Simeone y Nicolás Paz. Más adelante, además de Messi, ya tienen un lugar prácticamente asegurado Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
Quiénes podrían quedarse con los últimos lugares en la lista definitiva
Como se mencionó anteriormente, la pelea más fuerte está en los últimos cupos. En defensa, Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta y Facundo Medina buscan meterse entre los elegidos (uno solo ganaría la pulseada), mientras que Marcos Acuña y Gabriel Rojas luchan cabeza a cabeza para ser la segunda opción de Tagliafico en el sector izquierdo.
En el mediocampo aparecen alternativas como Valentín Barco, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni (correría con desventaja por la sanción que le impuso la FIFA) y Franco Mastantuono. No obstante, también aparece un peso pesado: Giovani Lo Celso tiene chances de meterse pese a su larga inactividad por lesión.
En ataque, uno de los nombres que más creció en la consideración del entrenador es el de José Manuel López. El delantero de Palmeiras estuvo en la última convocatoria y hoy aparece como principal alternativa para ocupar un lugar como el tercer centrodelantero.
Dentro de la extensa prelista de Scaloni también hubo espacio para algunas sorpresas que corren desde atrás pero que todavía sueñan. Santiago Beltrán, el arquero juvenil que es sensación en River, fue una de las novedades inesperadas, al igual que Tomás Aranda -la joya de Boca-, Milton Delgado, Tomás Palacios y Agustín Giay (estos dos últimos tuvieron su primera convocatoria en los amistosos frente a Mauritania y Zambia de marzo).
La prelista completa de la Selección argentina para el Mundial
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio