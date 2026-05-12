Tras entregar la prelista de la Selección argentina para el Mundial, Scaloni define a sus 26 convocados

La Selección argentina entra en la recta final de cara a la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá. Lionel Scaloni entregó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 y en semanas dará a conocer la más importante: el 30 de mayo es la fecha límite para presentar la de 26 definitiva.

El entrenador campeón del mundo ya tiene una base consolidada y apenas algunos lugares abiertos para terminar de definir al plantel. Al no haber escasos cupos libres, la lucha por meterse en la nómina final está que arde y promete tener sorpresas.

Entre los que tienen el pasaje asegurado aparece, claramente, Lionel Messi, que irá por su sexta participación en una Copa del Mundo. A su alrededor, yendo de abajo para arriba, se mantiene la estructura de confianza del cuerpo técnico: Emiliano Martínez será el arquero titular y Gerónimo Rulli y Juan Musso, de gran año en Atlético de Madrid, se perfilan como suplentes.

En defensa, hay varios nombres que parecen inamovibles: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi van camino a ser las principales opciones en la zaga central. A su vez, en los laterales, no hay dudas de que estarán Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolas Tagliafico.

La mitad de la cancha también tiene apellidos que son imposibles de tachar por lo que representan para la Scaloneta. Allí aparecen Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Exequiel Palacios. También aparecen muy bien posicionados Nicolás González, Giuliano Simeone y Nicolás Paz. Más adelante, además de Messi, ya tienen un lugar prácticamente asegurado Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Lionel Messi Nicolás Otamendi Selección Argentina Juan Mateo Aberastain / MDZ

Quiénes podrían quedarse con los últimos lugares en la lista definitiva

Como se mencionó anteriormente, la pelea más fuerte está en los últimos cupos. En defensa, Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta y Facundo Medina buscan meterse entre los elegidos (uno solo ganaría la pulseada), mientras que Marcos Acuña y Gabriel Rojas luchan cabeza a cabeza para ser la segunda opción de Tagliafico en el sector izquierdo.

En el mediocampo aparecen alternativas como Valentín Barco, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni (correría con desventaja por la sanción que le impuso la FIFA) y Franco Mastantuono. No obstante, también aparece un peso pesado: Giovani Lo Celso tiene chances de meterse pese a su larga inactividad por lesión.

En ataque, uno de los nombres que más creció en la consideración del entrenador es el de José Manuel López. El delantero de Palmeiras estuvo en la última convocatoria y hoy aparece como principal alternativa para ocupar un lugar como el tercer centrodelantero.

Dentro de la extensa prelista de Scaloni también hubo espacio para algunas sorpresas que corren desde atrás pero que todavía sueñan. Santiago Beltrán, el arquero juvenil que es sensación en River, fue una de las novedades inesperadas, al igual que Tomás Aranda -la joya de Boca-, Milton Delgado, Tomás Palacios y Agustín Giay (estos dos últimos tuvieron su primera convocatoria en los amistosos frente a Mauritania y Zambia de marzo).

La prelista completa de la Selección argentina para el Mundial