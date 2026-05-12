La comedia romántica de Netflix que emociona con una historia de amistad y amor

Es una de esas historias de Netflix ideales para ver en pareja o durante un fin de semana tranquilo frente a la pantalla.

A veces el amor siempre está cerca. Netflix apuesta por esta comedia sobre la amistad, viajes, humor y sentimientos guardados durante años. “People We Meet on Vacation”, conocida en español como “Gente que conocemos en vacaciones”, muestra cómo dos mejores amigos empiezan a cuestionar su relación.

Una comedia sobre cómo la amistad cambia con el paso del tiempo La película sigue a Poppy y Alex, dos personas totalmente distintas. Ella es espontánea, alegre y amante de las aventuras. Él disfruta la rutina, la tranquilidad y los planes simples. A pesar de esas diferencias, mantienen una amistad durante diez años.

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Aunque viven en ciudades distintas, tienen una tradición que nunca rompen: viajar juntos cada verano. Durante esos encuentros comparten experiencias, conversaciones y momentos que fortalecen el vínculo entre ambos. Sin embargo, todo cambia cuando empiezan a pensar en algo que quienes los rodean notaban desde hace tiempo.