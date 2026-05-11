Esta serie de Netflix arranca con una escena brutal y deja a todos en shock

La serie de Netflix que arranca con una escena impactante y nadie logra dejar. Una producción de acción y misterio.

La serie española Perdida pasa desapercibida. Se convirtió en una de las producciones más comentadas entre quienes buscan suspenso, acción y drama intenso en Netflix. Pero hay un detalle que atrapó al público: su escena inicial, cargada de tensión y angustia.

“Perdida”: la serie que mezcla dolor, crimen y tensión extrema La historia sigue a Antonio, interpretado por Daniel Grao, un hombre marcado por la desaparición de su hija Soledad. La niña desapareció diez años atrás en una playa y jamás volvió a aparecer. Desde ese momento, Antonio vive obsesionado con encontrar respuestas.

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La serie arranca con una escena dura. Antonio aparece en una habitación de hotel tragando cápsulas con cocaína antes de viajar a Colombia. Poco después queda detenido en el aeropuerto y termina en prisión. Todo parece indicar que hizo eso a propósito.