Esta serie de Netflix arranca con una escena brutal y deja a todos en shock
La serie de Netflix que arranca con una escena impactante y nadie logra dejar. Una producción de acción y misterio.
La serie española Perdida pasa desapercibida. Se convirtió en una de las producciones más comentadas entre quienes buscan suspenso, acción y drama intenso en Netflix. Pero hay un detalle que atrapó al público: su escena inicial, cargada de tensión y angustia.
“Perdida”: la serie que mezcla dolor, crimen y tensión extrema
La historia sigue a Antonio, interpretado por Daniel Grao, un hombre marcado por la desaparición de su hija Soledad. La niña desapareció diez años atrás en una playa y jamás volvió a aparecer. Desde ese momento, Antonio vive obsesionado con encontrar respuestas.
La serie arranca con una escena dura. Antonio aparece en una habitación de hotel tragando cápsulas con cocaína antes de viajar a Colombia. Poco después queda detenido en el aeropuerto y termina en prisión. Todo parece indicar que hizo eso a propósito.
Ese es el gran misterio de los primeros capítulos. Antonio rechaza ayuda legal y evita salir de la cárcel. Ahí aparece Angelita, una abogada mexicana que intenta entender qué esconde ese hombre desesperado. Cada episodio suma preguntas y mantiene la tensión en niveles altos.