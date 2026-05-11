La serie brasileña de Netflix que emociona con una historia épica y escenas impactantes

Con escenas épicas y una trama cargada de conflictos, esta serie sigue siendo una de las producciones brasileñas más comentadas dentro de Netflix.

Simplemente maravillosa. La serie brasileña Moisés y los Mandamientos es para quienes buscan drama, acción y relatos históricos en Netflix. Inspirada en la historia bíblica de Moisés, la trama muestra traiciones, guerras, milagros y el enfrentamiento contra el poder egipcio.

La historia de Moisés que volvió a conquistar al público en Netflix La serie cuenta la vida de Moisés desde que era un bebé abandonado en el río Nilo para escapar de una orden brutal del faraón. Años después, ese niño termina convertido en el hombre que lidera la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto.

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