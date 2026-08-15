Netflix: la película escandinava de menos de 2 horas ideal para maratonear

Con Noomi Rapace como protagonista, este film de Netflix combina suspenso y ciencia ficción en un escenario postapocalíptico.

Netflix tiene en su catálogo una película que dura menos de dos horas y se distingue dentro del catálogo por estar cargada de acción, suspenso y ciencia ficción. Se trata de Cangrejo negro, un film sueco ambientado en un escenario apocalíptico.

La película se estrenó en 2022 y está protagonizada por Noomi Rapace. Por su ritmo y duración, es una opción ideal para quienes buscan una historia de acción e intriga que pueda verse de principio a fin en una sola noche.

De qué trata Cangrejo Negro "Para terminar con una guerra apocalíptica y salvar a su hija, una soldado se embarca en una misión desesperada y cruza el mar congelado con un cargamento secreto", explica la sinopsis oficial de Netflix.

La historia sigue la vida de Caroline Edh, una soldado que recibe una misión de alto riesgo en medio de un conflicto que lleva años destruyendo el país. Junto a otros soldados, deberá atravesar un archipiélago congelado y trasladar un misterioso cargamento que podría cambiar el curso de la guerra.

A medida que avanza la misión, las condiciones extremas, el peligro constante y la desconfianza entre los integrantes del grupo convierten el recorrido en una lucha por sobrevivir. Caroline, además, tiene una motivación personal que la lleva a asumir el riesgo: encontrar nuevamente a su hija, de quien fue separada durante el conflicto.